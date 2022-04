Perto do United, novo técnico não quer Cristiano Ronaldo, diz jornal

O técnico holandês Erik Ten Hag informou à diretoria do Manchester United que não conta com o atacante português Cristiano Ronaldo para a próxima temporada, segundo o jornal Daily Star. O atual comandante do Ajax está próximo de ser oficializado como novo treinador do clube inglês e teria dado “sinal verde” para a saída do jogador de 37 anos.

De acordo com a publicação, a justificativa de Ten Hag é de que Ronaldo não se adequará ao seu estilo de jogo. Eliminado de forma surpreendente para o Benfica nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o treinador de 52 anos está desde 2017 no Ajax e é apontado como peça fundamental para o crescimento do clube nas últimas temporadas.

De acordo com o jornal As, da Espanha, Ronaldo “não tem conhecimento da novidade” e “segue com a intenção de ficar e ajudar” o clube na próxima temporada. Não há nenhuma possibilidade concreta sobre o seu futuro em caso de saída.

Apesar dos 18 gols marcados em 33 partidas disputadas, o camisa 7 protagonizou uma série de polêmicas e questionamentos sobre desempenho nesta temporada, as principais envolvendo o técnico alemão Ralf Rangnick.

Em março, o jornal espanhol Marca disse que a situação entre os dois havia chegado ao limite depois da decisão do treinador de não utilizar o jogador alegando não estar nas melhores condições físicas. A publicação citou o termo “divórcio”.

A polêmica entre os dois ganhou ainda mais repercussão pela ausência do jogador até mesmo das tribunas e vestiários na derrota por 4 a 1 para o rival Manchester City, no Etihad Stadium. Causou estranheza ainda o fato do português ter aproveitado o período para viajar para Portugal.

No último dia 14, segundo apuração do As, da Espanha, CR7 pensa que o alemão “não tem nível” para comandar o time, e o treinador, por sua vez, disse que o atacante “deveria marcar mais gols”, mesmo o trabalho sendo em equipe.

Ten Hag deve superar a concorrência com nomes como Maurício Pochettino, Diego Simeone e Thomas Tuchel. Ele é discípulo de Pep Guardiola, de quem foi companheiro de trabalho no Bayern de Munique.

