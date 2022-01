Neste sábado, 15, o Bayern de Munique goleou o Colônia por 4 a 0 e o protagonismo foi, mais uma vez, de Robert Lewandowski. Finalista do prêmio Fifa The Best 2021, que será realizado na segunda-feira, 17, o artilheiro polonês balançou a rede três vezes na partida e chegou a marca de 300 gols anotados no Campeonato Alemão.

O centroavante do Bayern fez tudo ainda no primeiro tempo e precisou de apenas nove minutos para abrir o placar. Depois, anotou o segundo aos 24 e completou o hat-trick aos 40 minutos. Na etapa final, Leroy Sané completou o resultado, que manteve a equipe tranquila na liderança da competição, agora com 46 pontos.

Lewandowski é o atual vencedor do prêmio da Fifa e vai em busca de sua segunda conquista individual consecutiva. Na temporada 2020/2021, que será a avaliada na premiação desta segunda-feira, o centroavante polonês quebrou o recorde de gols marcados em uma única Campeonato Alemão com 41 tentos. No geral, ele encerrou a temporada com 56 bolas na rede e 11 assistências em 50 jogos no ano.

Além de Lewandowski, outros dois que aparecem entre os finalistas da premiação são Lionel Messi e Mohammed Salah. No fim do ano passado, o craque argentino foi o vencedor da Bola de Ouro, premiação organizada pela revista francesa France Football. Já o egípcio corre por fora na disputa, mas conta com o bom desempenho individual que teve na temporada, apesar dos resultados ruins do Liverpool.