Pelé volta a ser internado em São Paulo para tratar de tumor no cólon

“Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein ontem (18) para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Suas condições clínicas são boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias.”

Pelé retornou ao hospital dois meses depois de tratar de uma infecção urinária. O ídolo do futebol mundial já havia sido diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão.