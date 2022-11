Pelé volta a ser internado e passa por exames em São Paulo

Pelé foi internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última terça-feira, 29. O Rei do Futebol, de 82 anos, está em tratamento contra o câncer e foi encaminhado à unidade de saúde após apresentar um quadro de inchaço em todo o corpo, e passará por uma bateria de exames. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN.

De acordo com a reportagem, o ex-jogador foi levado ao hospital pela mulher, Márcia Aoki, e por um cuidador. Na chegada, a equipe médica constatou a anasarca (inchaço generalizado), uma síndrome edemigêmica (edema generalizado) e uma insuficiência cardíaca descompensada. Até o momento, não há informações oficiais do hospital sobre o estado de saúde do ídolo.

Filha de Pelé, Kely Nascimento publicou mensagem nas redes sociais tranquilizando os fãs. “A mídia está surtando novamente e eu quero vir aqui abafar um pouquinho. Meu pai está internado, está regulando medicamento. Eu não estou pulando num voo para correr lá. Os meus irmãos estão no Brasil visitando, e eu vou no Ano Novo. Não tem surpresa nem emergência. Agradecemos muito todo carinho e amor que vocês transmitem”, escreveu, ela que está no Catar acompanhando a Copa do Mundo.

Pelé já havia sido internado em fevereiro no Einstein para o tratamento de uma infecção urinária. Seis meses depois, voltou a dar entrada no hospital em meio ao tratamento dos tumores.

