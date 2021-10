Pelé recebe alta do hospital após um mês de internação

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro”, diz a nota do Albert Einstein.

Pelé foi internado em 30 de agosto e, cinco dias depois, foi submetido a uma cirurgia para extração de tumor no cólon direito detectado durante exames de rotina. Não foi revelado se o tumor era benigno ou maligno. O próprio ídolo do Santos e da seleção brasileira e sua filha, Kelly Nascimento, divulgaram diversos vídeos para tranquilizar os fãs.

Na semana passada, o Santos também compartilhou o vídeo no qual o maior ídolo de sua história aparece cantando os versos de “Leão do Mar”, o hino não oficial do Santos.

“Como podem ver, estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra. Não poderia ser diferente. É tanto carinho que tenho recebido, que estou com o coração cheio de gratidão”, disse Pelé, em outra postagem nas redes sociais.

No último dia 21, Pelé postou um vídeo no qual aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica. “Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?”, escreveu.

Nos últimos anos, Pelé tem apresentado uma saúde mais fragilizada. De 2015 até hoje, foram sete hospitalizações. Em 2019, o ex-jogador foi submetido a uma operação para a remoção de um dos rins.