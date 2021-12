Pelé recebe alta após 15 dias no hospital e passará Natal em casa

Pelé, 81 anos, recebeu alta nesta quinta-feira, 23, do Hospital Albert Eisten, em São Paulo, onde estava internado desde 8 de dezembro para tratamento de um tumor de cólon. Segundo nota divulgada pelo hospital, o Rei do Futebol apresenta quadro de saúde considerado “estável” e vai continuar realizando o tratamento contra a doença.

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano”, cita o comunicado.

A foto sorrindo não é a toa. Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa. Obrigado por todas mensagens de carinho. pic.twitter.com/w6n3djwCiK — Pelé (@Pele) December 23, 2021

Pelé havia sido internado há 15 dias para dar sequência ao tratamento. Neste ano, ele foi hospitalizado em 30 de agosto e, cinco dias depois, foi submetido a uma cirurgia para extração do tumor. Não foi revelado se o tumor era benigno ou maligno. O próprio ídolo do Santos e da seleção brasileira e sua filha, Kely Nascimento, divulgaram diversos vídeos para tranquilizar os fãs. Ele teve alta um mês depois.

