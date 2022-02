Pelé publica foto e diz estar bem: ‘Não acham que estou bonitão?’

Pelé publicou nesta quinta-feira, 10, em suas redes sociais uma foto e um breve texto respondendo a boatos de que estaria com novos problemas de saúde. Na postagem, realizada por meio de suas contas no Instagram e no Twitter, o Rei do Futebol aparece sorridente e demonstra bom humor para refutar qualquer indício de algum agravante. Ele trata desde setembro do último ano de um tumor de cólon, uma parte do intestino.

“Vocês não acham que estou bonitão?”, disse na legenda, justificando estar enviando notícias e cuidando do visual com sua esposa, a quem explica ser sua cabeleireira dele desde o início da pandemia.

Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão? pic.twitter.com/obrA8SM3d0 — Pelé (@Pele) February 10, 2022 Continua após a publicidade

Nos últimos meses, o assunto ‘saúde do Rei’ passou a ser frequente. Há poucas semanas, Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einstein para dar continuidade ao ciclo quimioterápico iniciado em 2021.

Anteriormente, o ídolo do futebol já havia sido diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. Recentemente, o Rei passou por um exame chamado estadiamento, para confirmar a localização e a extensão do câncer no corpo.

Hoje com 81 anos de idade, o ex-jogador se contra bem e estável, porém fragilizado por conta de todo o processo de exames e quimioterapia, que são agressivos ao corpo. Pelé, no entanto, não perdeu o bom humor e busca interagir com frequência em suas redes sociais.

