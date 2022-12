Pelé está com infecção respiratória e permanecerá internado

O ex-jogador Pelé enfrenta uma infecção respiratória e está sendo submetido a tratamento com antibióticos. A informação é dos médicos que atendem o jogador, internado desde a terça-feira 29 no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

De acordo com boletim médico divulgado na tarde desta sexta-feira, 2, Pelé está respondendo bem aos medicamentos e encontra-se em condição clínica estável.

Pelé foi hospitalizado para que os médicos possam ainda reavaliar o tratamento quimioterápico a que se submete contra o câncer de colon, diagnosticado em setembro do ano passado.

O ex-jogador está em quarto comum, apresenta melhora geral no estado de saúde e deverá permanecer internado nos próximos dias para a continuidade do tratamento, de acordo com o boletim.

Assinam o informe os médicos Fabio Nasri, geriatra, Rene Gansl, oncologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor-superintendente médico e serviços hospitalares do hospital paulista.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN