Pelé é internado em São Paulo para seguir tratamento do tumor

Pelé, 81 anos, retornou ao Hospital Israelita Albert Einstein nesta semana para dar continuidade ao ciclo quimioterápico que já vinha fazendo em 2021, segundo informações da ESPN. Ele trata desde o último ano de um tumor de cólon, uma parte do intestino, extraído de forma emergencial no fim de setembro após exames de rotina.

A última internação do Rei do Futebol durou 15 dias, entre 8 e 23 de dezembro. Ele recebeu alta na véspera do Natal e passou a festividade em sua residência em Guarujá, no litoral paulista, ao lado da família.

O ídolo do futebol mundial já havia sido diagnosticado com um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. Nesta semana, segundo a reportagem, ele realizou um processo chamado estadiamento, que serve para confirmar a localização exata e apontar a extensão do câncer no corpo, mostrando se a doença se espalhou mais ou não.

Hoje com 81 anos de idade, o ex-jogador se contra bem e estável, porém fragilizado por conta de todo o processo de exames e quimioterapia, que são agressivos ao corpo. O Rei está sendo monitorado pelos médicos e pode ter alta ainda nesta quinta-feira, 20.

