Pelé é internado em São Paulo para seguir tratamento do tumor de cólon

Pelé, 81 anos, foi novamente internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, uma parte do intestino, extraído de forma emergencial no fim de setembro após exames de rotina. A informação foi divulgada pela assessoria do hospital. Segundo o boletim médico, o Rei do Futebol tem quadro “estável e deve receber alta nos próximos dias”.

“Edson Arantes do Nascimento encontra-se internado no Hospital Israelita Albert Einstein para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. O paciente está estável, e a previsão é que receba alta nos próximos dias”, diz o boletim.

Pelé foi hospitalizado em 30 de agosto e, cinco dias depois, foi submetido a uma cirurgia para extração do tumor. Não foi revelado se o tumor era benigno ou maligno. O próprio ídolo do Santos e da seleção brasileira e sua filha, Kely Nascimento, divulgaram diversos vídeos para tranquilizar os fãs. Ele teve alta um mês depois.

Na ocasião, o Santos compartilhou o vídeo no qual o maior ídolo de sua história aparece cantando os versos de “Leão do Mar”, o hino não oficial do clube. Pelé, por sua vez, postou um vídeo no qual aparecia pedalando em uma bicicleta ergométrica.

Nos últimos anos, Pelé tem apresentado uma saúde mais fragilizada. De 2015 até hoje, foram sete hospitalizações. Em 2019, o ex-jogador foi submetido a uma operação para a remoção de um dos rins.

