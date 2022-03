Pedro vale tudo isso? Relembre as maiores transações do futebol brasileiro

Em busca de um centroavante para chegar e ser titular, o Palmeiras tem insistido na tentativa de contratar Pedro, do Flamengo. A última proposta foi de 20 milhões de euros (cerca de 110 milhões de reais) por 80% dos direitos econômicos, o que foi descartado pelo Rubro-Negro. O Verdão ainda não desistiu, apesar das cifras bastante elevadas: um valor nessa faixa faria o atacante quebrar seu próprio recorde como o reforço mais caro da história de um time brasileiro.

Pedro ocupa esse posto desde 2021, quando o Flamengo desembolsou 14 milhões de euros (87 milhões de reais na cotação da época) para comprar o jogador em definitivo da Fiorentina, da Itália. Das dez maiores contratações de brasileiros, aliás, o time da Gávea foi responsável por nada menos que seis, levando em conta os valores convertidos para real (veja a tabela completa abaixo).

Desde 2020 no Flamengo, Pedro nunca conseguiu se firmar como titular absoluto por causa da presença de Gabigol, ídolo da torcida e artilheiro do time há três temporadas. Ao todo, o centroavante tem 107 jogos pelo time rubro-negro, com 44 gols marcados.

Confira os 10 reforços mais caros de times brasileiros, convertendo os valores para reais pela cotação da época e levando em conta somente a taxa de transferência:

Pedro, da Fiorentina para o Flamengo (2021) – 14 milhões de euros (87 milhões de reais) Gabigol, da Inter de Milão para o Flamengo (2020) – 17 milhões de euros (78 milhões de reais) Giorgian De Arrascaeta, do Cruzeiro para o Flamengo (2019) – 15 milhões de euros (63 milhões de reais) Carlos Tevez, do Boca Juniors para o Corinthians (2005) – 15 milhões de euros (60 milhões de reais) Gerson, da Roma para o Flamengo (2019) – 11,8 milhões de euros (49,7 milhões de reais) Vitinho, do CSKA Moscou para o Flamengo (2018) – 12 milhões de euros (44 milhões de reais) Leandro Damião, do Internacional para o Santos (2014) – 13 milhões de euros (41,6 milhões de reais) Alexandre Pato, do Milan para o Corinthians (2013) – 15 milhões de euros (40,5 milhões de reais) Nico López, da Udinese para o Internacional (2016) – 9,1 milhões de euros (36 milhões de reais) Michael, do Goiás para o Flamengo (2020) – 7,5 milhões de euros (34 milhões de reais)

