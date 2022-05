Pedro se diz 100% comprometido com Flamengo: ‘Da minha carreira cuido eu’

Contratado pelo Flamengo em 2020 após curta passagem pelo Fiorentina, da Itália, Pedro é um dos nomes centrais nas últimas especulações envolvendo transferências. Reserva de Gabriel Barbosa, o atacante recebe relativamente poucas chances, especialmente nesta temporada, em que atuou 822 minutos, equivalente a nove jogos completos. Cobiçado pelo Palmeiras, o atleta tem sua felicidade no rubro-negro sempre questionada, o que o irritou e impulsionou um desabafo nas redes sociais: “Da minha carreira cuido eu”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Autor de um dos gols da vitória flamenguista sobre o Altos do Piauí, pela 3ª fase da Copa do Brasil, Pedro desabafou no Twitter logo em seguida. A publicação buscou reafirmar o foco com o time carioca, além de eximir do técnico Paulo Sousa a responsabilidade pela reserva.

“Na minha carreira cuido eu. Desde que cheguei aqui no Flamengo procurei me entregar e me doar ao máximo. Todos os dias. Em campo, no dia a dia e me cuidando fora dele. Entreguei muito em 2020 e 2021. Tenho consciência disso. Por escolhas de quem aqui estava, o que entreguei não foi suficiente. Estou feliz por não estar entre os 11 e não jogando os principais os jogos? Claro que não. Se tivesse, certamente, penduraria as chuteiras. E isso nada tem a ver com o trabalho da comissão atual e o Paulo. E sabe o que mais me alegro? Consegui vencer meus pensamentos negativos e aqui estou. Forte. Fazendo o que é necessário. O que será daqui pra frente? Não consigo prever. Uma coisa é certa: minha dedicação e empenho com essa camisa serão sempre íntegros. Pela instituição e seus torcedores, que me abraçaram desde o meu primeiro dia. Tenho meus sonhos e objetivos pessoais. Para realizá-los, não preciso ser antiprofissional. Vou seguir 100% no Flamengo até quando for para ser.”

Aos 24 anos, Pedro fez parte do ciclo para os últimos Jogos Olímpicos, mas não foi liberado pelo Flamengo para defender o país em Tóquio. Revelado pelo Fluminense, o jovem sofreu com problemas físicos em sua transição para o futebol europeu e voltou sem conseguir brilhar na Itália. Neste ano, marcou quatro gols em 19 partidas.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!