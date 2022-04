Pazes feitas? Neymar volta a ser elogiado por imprensa francesa

O Paris Saint-Germain goleou o Lorient por 5 a 1 no último domingo, 3, pela 30ª rodada do Campeonato Francês, e manteve a liderança isolada da competição. O atacante brasileiro Neymar voltou a marcar duas vezes no mesmo jogo após cinco meses e recebeu elogios da imprensa francesa, que comumente vive em atritos com o atacante. O jornal L’Equipe adjetivou a atuação como “mágica” e deu nota oito ao astro, o que o colocou na seleção da rodada da competição.

Ligado a uma série de problemas extracampo recentemente, o camisa 10 vive relação conturbada com torcedores do PSG, acentuada após a eliminação para o Real Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O brasileiro, porém, tem bons números desde a queda na competição europeia: são três gols nos últimos três jogos.

Diante do Lorient, o atacante marcou dois gols, um deles com direito a bela jogada, e realizou cinco passes para finalização, segundo o site de estatísticas SofaScore.

Com a camisa do PSG, na temporada, Neymar tem 22 jogos, sete gols e cinco assistências, números baixos, comparado a anos anteriores. Enquanto isso, Mbappé, principal destaque da equipe, tem 17 tentos apenas no Campeonato Francês.

