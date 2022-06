Paulo Sousa vive momento de maior pressão no Fla mesmo sem sombra de Jesus

Paulo Sousa chegou ao Flamengo no início deste ano para resgatar as glórias após um 2021 pouco vitorioso. Impulsionado com promessa da diretoria por reforços, o treinador deixou a seleção polonesa – e a chance de disputar uma Copa do Mundo – e desembarcou no Rio de Janeiro. Apenas 31 jogos depois, o português vive seu momento de maior pressão, apesar de números favoráveis e a fim da “sombra” de Jorge Jesus, ídolo rubro-negro e recém-contratado pelo Fenerbahçe, da Turquia.

Conterrâneo do treinador que dominou o Brasil e a América do Sul entre 2019 e 2020, Paulo passou a sofrer pressão da torcida flamenguista já em seu segundo jogo. As contestações surgiram após perder um clássico para o Fluminense, em fevereiro. O problema se intensificou na final, quando o mesmo rival ficou com o título.

Depois do estadual, o Flamengo perdeu mais três vezes – ao todo, são cinco derrotas do treinador no ano. Mas mesmo com o aproveitamento de 68%, as vitórias pouco convenceram, e atritos internos pesam negativamente. E o clima não melhorou nem com o fim da “novela” envolvendo Jesus, que chegou a mandar recado público para o clube dizendo que esperava uma proposta, mesmo com o colega empregado.

O maior conflito interno envolveu o goleiro Diego Alves e aconteceu no fim de maio, quando, em coletiva, Paulo Sousa afirmou que o atleta havia se colocado à disposição para jogar contra o Goiás ao diretor Bruno Spindel, após passar alguns dias sem treinar por dores no púbis. Dias depois, técnico e diretoria buscaram colocar ponto final no assunto conturbado, com direto a pedido de desculpas de Sousa por uma “falha de comunicação”. Recentemente, na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, o treinador deixou Diego de fora do banco de reservas, mesmo após relacionar o atleta.

Pressionado e com os torcedores pedindo sua saída após o tropeço contra o time cearense, lanterna do Brasileirão, Paulo Sousa tem uma cláusula que pode mantê-lo no clube. Ao assinar o contrato de dois anos com o Flamengo, uma multa rescisória de 6 milhões de reais foi acertada. O valor é três vezes superior ao pago pelo português para se desvincular da Polônia e assumir o Rubro-Negro.

