O Flamengo tem um novo técnico português: Paulo Sousa, de 51 anos, acertou sua rescisão de contrato com a seleção da Polônia e assinou contrato com o clube rubro-negro por duas temporadas. O acordo foi oficializado na tarde desta quarta-feira, 29, já com uma mensagem do treinador à torcida.

“Alô, Brasil, essa é uma mensagem para a maior torcida do mundo. Faço com muito orgulho e satisfação representar um clube com a grandeza incomparável do Flamengo. É hora de trabalharmos muito para dar alegrias, títulos e aproximarmos mais de 40 milhões em torno do time. Jogaremos juntos. Saudações rubro-negras”, discursou o treinador. “É um clube extraordinário, clube grande, clube que respira vitórias e com certeza é isso que temos que criar a nossa cultura diariamente”, completou.

O foco inicial dos dirigentes do Flamengo ao viajar para Portugal era trazer Jorge Jesus de volta, mas não houve acordo com o Benfica, apesar da pressão da torcida que já era grande sobre o treinador. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, então, optou por Paulo Sousa e selou um acordo dias antes da demissão de Jorge Jesus da equipe lisboeta.

A diretoria, no entanto, manteve sua palavra e, em meio a protestos dos dirigentes da federação polonesa, conseguiu fechar o acordo, mediante o pagamento da multa rescisória por parte do próprio Paulo Sousa. Ele explicou sua decisão: “A grandeza do clube, as minhas próprias expectativas de ganhar em conjunto com o clube que tem essa ambição constante. Temos a mesma ambição.”

Ele foi um meio-campista de destaque, com passagens pela seleção portuguesa e por clubes como Benfica, Sporting, Juventus e Borussia Dortmund (pelos dois últimos, conquistou a Liga dos Campeões em 1996 e 1997, respectivamente). Ainda passou por Inter de Milão, Parma, Panathinaikos, e encerrou sua carreira no Espanyol, em 2002.

Apesar de relativamente jovem, Paulo Sousa já dirigiu mais de uma dezenas de equipes. Iniciou a nova carreira em 2005, dirigindo a seleção sub-16 de Portugal e depois passou pela sub-17, sub-18 e sub-19. Ele foi auxiliar técnico da comissão do brasileiro Luiz Felipe Scolari na disputa da Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Em 2008, iniciou passagens pela segunda divisão inglesa, por Queens Park Rangers, Swansea e Leicester.

Conquistou seus primeiros título por Videoton FC, atual Fehérvár, da Hungria, Maccabi Tel Aviv, de Israel, e Basel, da Suíça. Em 2015, dirigiu a Fiorentina e levou a equipe toscana à Liga Europa. Em seguida, foi para o Tianjin Quanjian, da China, depois para o Bordeaux, da França, e finalmente para a seleção polonesa, pelo qual disputou a última Eurocopa.

Dividindo opiniões nas redes sociais, Paulo Sousa é pouco conhecido no Brasil. Análises mostram que o treinador é adepto de um jogo com controle da posse de bola e uma marcação equilibrada quando se defende. Em seu trabalho na Polônia, assim como nos passados, costumava utilizar a formação 3-4-2-1 para atacar, apostando em jogadores abertos pelas laterais, com o intuito de dificultar a marcação adversária. O técnico português utiliza conceitos do Jogo de Posição, filosofia de jogo utilizada por nomes como Pep Guardiola, em seus times e é marcado pela flexibilidade de posturas em diferentes momentos da partida.

A sua saída revoltou Cezary Kulesza, presidente da federação polonesa, cuja seleção enfrentará a Rússia na primeira fase da repescagem da Copa do Mundo de 2022. “Hoje fui informado por Paulo Sousa que ele queria rescindir o contrato por causa de uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, inconsistente com as declarações anteriores do treinador. Portanto, recusei firmemente”, escreveu Kulesza no Twitter, no último fim de semana.

Destaque da equipe, Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, também demonstrou insatisfação. Em declarações ao portal ‘Interia’, a assessoria de imprensa do capitão do capitão polonês disse que “Robert está chocado e surpreendido com as ações do trenador Sousa”.

Paulo Sousa, porém, diz já estar com o foco em seu novo elenco, formado por Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. “Todos os jogadores serão muito importantes porque a temporada é longa e tem muito jogos. Claro que há vários jogadores que se distinguem pelos últimos anos e vão se distinguir mais uma vez nesta temporada, mas todos eles vão ser muitos necessários. E o compromisso de todos é que vai nos levar a atingir os melhores objetivos que são os objetivos do Flamengo sempre. Criar muita emoção em todos os torcedores com vitórias constantes, a cultura da vitória é muito importante”