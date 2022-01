Paulo Sousa chega ao Flamengo e ouve de Gabigol: ‘ganhar, ganhar e ganhar’

Novo técnico do Flamengo, o português Paulo Sousa, 51 anos, já está em solo carioca para dar início aos trabalhos na pré-temporada do clube em 2022. Paulo Sousa chegou ao Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 7, acompanhado do vice-presidente Marcos Braz e de membros da comissão técnica. Já no início da tarde, ele foi ao Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e encontrou o atacante Gabigol.

Momentos depois de chegar no Rio, por volta das 7h da manhã desta sexta-feira, o técnico mandou recado para a torcida em vídeo publicado nas redes sociais do clube.

“Cheguei, finalmente, muito entusiasmado de poder estar perto da torcida e poder nos unir, cada vez mais, nesta causa maravilhosa que é o Flamengo”, disse o português, já com a camisa rubro-negra.

CHEGOU! O técnico @paulomcdsousa já está no Rio de Janeiro, vestiu o Manto Sagrado e mandou o recado para a Maior Torcida do Mundo! 😍 #VamosFlamengo pic.twitter.com/fKrUJvdBQK — Flamengo (@Flamengo) January 7, 2022

Acompanharam o técnico o novo estafe formado por Manuel Cordeiro (auxiliar técnico), Victor Sanchez (auxiliar técnico), Paulo Grilo (preparador de goleiros), António Gomez (preparador físico), Cosimo Cappagli (analista) e Lluis Sala (preparador físico).

Já no início da tarde desta sexta-feira, Paulo Sousa conheceu as instalações e o vestiário do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, na Gávea.

Em vídeos publicados nas redes sociais, o português aparece ao lado de Marcos Braz e dos membros da comissão técnica, conhecendo as instalações e funcionários do clube. Ele também bateu um papo com Gabigol, que já mandou o recado para o comandante: “Ganhar, ganhar e ganhar!”.

Ganhar, ganhar e ganhar! QUE MOMENTO! O Mister @paulomcdsousa e o príncipe @gabigol já se encontraram aqui no CT! 🇵🇹🇧🇷 #VamosFlamengo pic.twitter.com/4BPW5N76z8 — Flamengo (@Flamengo) January 7, 2022

A reapresentação do elenco do Flamengo está marcada para a próxima segunda-feira, 10. Mas Gabigol antecipou o retorno em uma semana para passar por exames médicos e fisiológicos.

Ainda no embarque em Lisboa, na noite da quinta-feira, 6, Paulo Sousa teve contato com torcedores rubro-negros no aeroporto e deu entrevista aos jornais portugueses. “São torcedores que estão todo lugar. É a maior torcida do mundo. Agora, é muito trabalho, muito entusiasmo, muita dedicação e muita humildade”, disse.

