Paulo Morsa é demitido de rádio após ofensas a Abel Ferreira

O jornalista Paulo Roberto Martins, o Morsa, foi demitido nesta terça-feira, 15, da Rádio Transamérica, um dia depois de fazer ofensas pessoais ao treinador do Palmeiras, Abel Ferreira. Em comunicado, a empresa afirmou que “não compartilha das opiniões emitidas pelo comentarista”.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A fala de Morsa ocorreu na última segunda-feira, 14. “Não estou dizendo que ele é mau treinador. Estou falando que ele como ser humano é uma desgraça, um idiota. Ele é um boçal. Ele não tem educação. Ele é arrogante, ele é prepotente, como ser humano. Não estou falando como técnico, que ele sabe fazer”, disse o jornalista de 77 anos.

Em reação aos comentários, o Palmeiras anunciou que não atenderia mais solicitações de imprensa de profissionais da rádio enquanto Morsa fizesse parte do quadro de funcionários da emissora. A própria Transamérica, mais cedo, também havia emitido um comunicado no qual repudiava as declarações do jornalista.

Confira o comunicado da Transamérica:

Em função dos fatos ocorridos no programa Papo de Craque 2ª Edição no dia 14 de março, por decisão da Rádio Transamérica o contrato com o jornalista e comentarista Paulo Roberto Martins foi rescindido nesta terça-feira, 15.

A emissora reforça que não compartilha das opiniões emitidas pelo comentarista, relacionadas ao técnico português Abel Ferreira, da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!