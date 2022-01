Paulistão: YouTube terá transmissão exclusiva de Palmeiras x Corinthians

O Campeonato Paulista de 2022, terá início no próximo dia 26 de janeiro e, pela primeira vez, terá transmissão do YouTube, no canal do Paulistão. Detentora de direitos de das próximas três temporadas, a plataforma de vídeos definiu nesta quarta-feira, 5, os seis primeiros jogos que serão exibidos de forma exclusiva, incluindo os clássico entre São Paulo e Palmeiras, dia 10 de março, e Palmeiras e Corinthians, dia 17 de março.

No total, o YouTube exibirá ao vivo 16 partidas do Estadual, incluindo uma das quartas-de-final, uma das semifinais e as duas finais. Na semana passada, a Globo fechou um contrato não exclusivo de transmissão do torneio pelo canal de pay-per-view Premiere. Segundo informações da Federação Paulista de Futebol (FPF), o pacote inclui 97 jogos da competição (os mesmos que serão transmitidos no aplicativo da FPF, Paulistão Play), de modo que outros 13 serão mostrados apenas pela HBO Max/TNT Sports. A transmissão em TV aberta, por sua vez, já havia sido fechada de forma exclusiva e até 2025, com a Record.

Desta forma, cada rodada da competição terá dois jogos transmitidos gratuitamente por Record e também pelo YouTube, dois por HBO Max/Estádio TNT Sports, e quatro distribuídos entre Premiere e Paulistão Play. A Record terá um pacote idêntico ao do YouTube: 16 jogos transmitidos, os 12 da primeira fase, mais uma partida das quartas de final, uma da semifinal e as duas finais. Toda a produção e geração de imagens das partidas o serão realizadas pela própria entidade, em parceria com a LiveMode, agência responsável pela comercialização dos direitos da competição.

Um dos diferenciais da transmissão no YouTube, além da democratização do acesso aos jogos, está na tecnologia oferecida pela plataforma. No dérbi entre Palmeiras x Corinthians, por exemplo, os torcedores poderão escolher entre diferentes faixas de áudio e assistir ao jogo com narradores e comentaristas que tenham maior conexão com seus respectivos times.

“Estamos trabalhando junto com a Federação Paulista de Futebol e a Live Mode para levar o Paulistão ao torcedor no YouTube de um jeito único, com muita informação, entretenimento e interatividade. Tivemos a oportunidade de testar alguns conceitos na final do Paulistão Feminino em dezembro e a reação dos torcedores foi muito positiva”, comenta Eduardo Brandini, diretor de parcerias para TV, jornalismo e esportes do YouTube Brasil. O youtuber Chico, do canal Desimpedidos, será um dos narradores da plataforma.

Em nota, o Youtube informou que para ver as seis partidas basta acessar o canal do Paulistão no YouTube pelo celular, computador, tablet ou Smart TV e acompanhar a transmissão ao vivo. Confira, abaixo, os jogos que terão transmissão:

27/01 – 21:30 – Guarani x São Paulo

30/01 – 11:00 – Santo André x Corinthians

01/02 – 19:00 – Palmeiras x Água Santa

10/02 – 19:00 – Santos x São Bernardo

10/03 – 20:30 – São Paulo x Palmeiras

17/03 – 20:30 – Palmeiras x Corinthians

