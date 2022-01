Paulistão 2022: grupos, datas e destaques do Estadual

O Campeonato Paulista, principal Estadual do país e que abre a temporada profissional de 2022, já tem data para começar e encerrar, além de grupos e jogos da primeira fase definidos. Com estreia marcada para o próximo domingo, 23 de janeiro, com Novorizontino x Palmeiras, e final agendada para 3 de abril, os 16 times que disputam a primeira divisão do Paulistão estão divididos em 4 grupos, dos quais apenas 8 se classificam para as fases de mata-mata.

O São Paulo defende o título conquistado em 2021 e tem a “vantagem” de não disputar a Libertadores, mas enfrentará forte concorrência. A edição de 2022 também chama a atenção com novidades no modelo de transmissão. Confira, abaixo, as chaves, datas e destaques do Paulistão:

Grupo A

Corinthians

Inter de Limeira

Guarani

Água Santa

Grupo B

São Paulo

Ferroviária

Novorizontino

São Bernardo

Grupo C

Palmeiras

Mirassol

Ituano

Botafogo

Grupo D

Santos

Red Bull Bragantino

Ponte Preta

Santo André

Como chegam os favoritos

Esta edição terá o retorno do São Bernardo e Água Santa, que garantiram passe para Série A1, enquanto São Caetano e São Bento foram rebaixados à Série A2. A maioria dos times grandes garantiu reforços para fortalecer os elencos e começar a primeira competição do ano com o pé direito. Maior campeão com 30 taças Estaduais, o Corinthians verá a restreeia do ídolo Paulinho, de volta dez anos depois dos títulos da Libertadore se Mundial. Ele se junta às contratações de peso de 2021 (Renato Augusto, Willian, Giuliano e Roger Guedes), que fazem do Timão um dos favoritos ao título.

O Palmeiras, clube mais vitorioso do estado nos últimos anos, trouxe o meia colombiano Eduard Atuesta, o atacante Rafael Navarro, ex-Botafogo, o goleiro Marcelo Lomba, do Inter, e o zagueiro Murilo, vindo do Lokomotiv Moscou. Assim como o rival Corinthians, o Verdão ainda busca um camisa 9 de renome, e usará o focará suas atenções nas primeiras semanas à disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, nos Emirados Árabes.

No São Paulo, que tenta se recuparar de uma campanha ruim no Brasileirão, chegaram Nikão, destaque do Athletico-PR nos últimos anos, o experiente lateral-direito, Rafinha, o goleiro, Jandrei, o meia atacante Alisson e Patrick. O Santos, por sua vez, já anunciou três contratações: o meia, Bruno Oliveira, o zagueiro, Eduardo Bauermann, e o meia-atacante, Ricardo Goulart, que recebeu a camisa 10 de Pelé.

Novo modelo de transmissão

Pela primeira vez, o canal do Paulistão no YouTube terá o direito de transmissão de 16 partidas do Estadual, incluindo uma das quartas-de-final, uma das semifinais e as duas finais. A plataforma de streaming vai exibir com exclusividade os seis primeiros jogos, incluindo os clássicos entre São Paulo e Palmeiras, dia 10 de março, e Palmeiras e Corinthians, dia 17 de março.

A Globo também transmitirá o torneio pelo canal de pay-per-view Premiere e tem direito a 97 jogos e desses, 13 serão mostrados apenas pela HBO Max/TNT Sports. A transmissão em TV aberta, por sua vez, foi fechada de forma exclusiva e até 2025, com a Record. Desta forma, cada rodada da competição terá dois jogos transmitidos gratuitamente por Record e também pelo YouTube, dois por HBO Max/Estádio TNT Sports, e quatro distribuídos entre Premiere e Paulistão Play.

As datas e horários da primeira rodada:

23 de janeiro

16h

Novorizontino x Palmeiras (TV Record)

25 de janeiro

19h

Botafogo-SP x Santo André (Paulistão Play e Premier)

21h

Corinthians x Ferroviária (Paulistão Play e Premier)

26 de janeiro

15h

Água Santa x São Bernardo (Paulistão Play e Premier)

19h

Ituano x Novorizontino (Paulistão Play e Premier)

Inter de Limeira x Santos (HBO Max)

21h35

Palmeiras x Ponte Preta (Paulistão Play, Premier e TV Record)

27 de janeiro

20h

Mirassol x Red Bull Bragantino (Paulistão Play, Premier e HBO Max)

21h30

Guarani x São Paulo (Paulistão Play, YouTube e Premiere)

