Pato relata frustrações: ‘Já me via segurando a Bola de Ouro’

O atacante Alexandre Pato, atualmente no Orlando City, time que disputa a MLS, dos Estados Unidos, abriu o coração em carta publicada nesta terça-feira, 31, pelo The Player’s Tribune, site que narra histórias em primeira pessoa de atletas profissionais.

Entre diversos assuntos, ele falou sobre dificuldades de saúde enfrentadas ainda na infância, da precoce transferência para o Milan, das inúmeras lesões sofridas e a frustração por não ter alcançado a Bola de Ouro após um início avassalador no futebol, em 2006.

“Eu sei o que você está pensando. Faz dez anos que eu ouço isso. O que aconteceu com o Pato? Por que o Pato não ganhou a Bola de Ouro? Por que o Pato estava sempre machucado?”, iniciou dizendo.

Pato conta ter se arrependido por não ter desmentido durante os anos de carreira os rótulos que carregou e as “mentiras” que diz ter ouvido de jornalistas, principalmente as de que não tinha ambição e que vivia no mundo da fantasia. “Eu era instruído a focar no futebol, eu era muito jovem para discordar”, relatou.

A não conquista de uma Bola de Ouro foi uma das maiores frustrações que carregou após receber o Golden Boy em 2019, conceituada premiação criada em 2003 entregue pelo jornal italiano Tuttosport ao melhor jogador de futebol com menos de 21 anos. Entre os brasileiros, somente ele e o ex-meio-campista Anderson, em 2008, pelo Manchester United, levaram o troféu.

“Pato será o melhor do mundo, Pato vai ganhar a Bola de Ouro. Eu amava essa atenção. Eu queria ser o centro das atenções. Mas sabe o que aconteceu? Sonhei demais. Por mais que eu me dedicasse no dia a dia, a minha imaginação me levou a vários lugares. Na minha cabeça eu já estava segurando a Bola de Ouro. É inevitável, cara. É muito difícil não se deixar levar. Sofri muito para chegar lá. Por que eu não deveria aproveitar o momento?”, desabafou em um trecho.

“Quando eu venci o Golden Boy como o melhor jogador jovem da Europa, em 2009, eu não estava pensando na Bola de Ouro. Eu estava apenas curtindo o meu futebol e… opa! Um prêmio. Eu era imparável quando estava vivendo o presente, mas a minha mente foi parar no futuro”, completou.

Aos 32 anos e sem ser convocado para a seleção brasileira desde 2013, Pato mencionou algo curioso: ainda tem esperanças de disputar uma Copa do Mundo.

“Ainda acredito que posso disputar uma Copa. Veja o Thiago Silva e o Dani Alves jogando bem aos 37 e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus. Eu vivo o hoje. O resto é com Ele”, explicou.

O jogador também assumiu o erro pela forma como bateu o polêmico pênalti perdido diante do Grêmio enquanto jogador do Corinthians, que custou a eliminação da equipe paulista da Copa do Brasil. Ele negou ter sofrido agressões físicas e verbais de companheiros.

“Cheguei como um astro do futebol europeu, com um salário alto, o que já cria uma distância em um país tão desigual como o Brasil. Então a exigência da torcida era gigantesca. Quando eu perdi o pênalti contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, fui o único culpado”, avaliou.

“Sim, eu cometi um erro, mas não é verdade que colegas de elenco tentaram me bater. Ninguém fez nada. Mas os torcedores queriam me bater e me matar. Eu passei a andar de carro blindado em São Paulo, com seguranças armados e bombas de gás lacrimogênio. Os torcedores invadiram o CT com pedaços de pau e facas. Isso é uma loucura, algo assustador. Isso não deve ter lugar no futebol de jeito nenhum”, completou o jogador que custou cerca de 40 milhões de reais à época.

Sobre as lesões, conta que chegou a esconder uma grave torção por vergonha, se sentindo sozinho e sem rumo quando estava no Milan. Além do Internacional, que o revelou, e do clube italiano, Pato jogou por Corinthians, São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Tianhai, da China, e Orlando City. Pela seleção fez dez gols em 28 jogos e esteve nas Olimpíadas de 2008 e 2012.

“Sim, eu não me tornei o melhor do mundo. Mas eu vou te falar uma coisa, cara. Vejo os meus pais com muito mais frequência — estamos recuperando o tempo perdido. Tenho um relacionamento maravilhoso com os meus irmãos. Estou em paz comigo mesmo. Sou um filho de Deus. Amo a Rê, a minha esposa. Do meu ponto de vista, eu tenho muitas Bolas de Ouro. Se a vida é mesmo um jogo, eu venci”, concluiu.

