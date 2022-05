Paris Saint-Germain confirma renovação de Mbappé até 2025

Chegou ao fim a novela envolvendo o futuro do craque Kylian Mbappé. Antes do duelo contra o Metz neste sábado, 21, no Parque dos Príncipes, o Paris Saint-Germain oficializou a renovação de contrato com o atacante francês por mais três temporadas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O anúncio foi feito de maneira oficial minutos antes de a bola rolar pela última rodada do Campeonato Francês. O presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, esteve ao lado de Mbappé no gramado e deu o “presente” para a torcida presente no estádio. O atacante recebeu ainda uma camisa da equipe com o seu nome o número 2025 nas costas, representando o ano em que se encerra o novo vínculo.

Em diversos momentos da negociação sobre o seu futuro, Mbappé esteve muito próximo de fechar com o Real Madrid, de acordo com a imprensa europeia. O PSG, contudo, não desistiu do jogador e deu uma última cartada.

Segundo o Segundo o canal Eurosport, o time francês propôs luvas de 300 milhões de euros e salário líquido de 100 milhões de euros por ano. A proposta teria agradado o jogador e seu staff, que decidiram permanecer na França.

A escolha de Mbappé decepcionou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, e também os executivos a La Liga, que emitiu nota neste sábado dizendo que fará uma queixa na Uefa contra o Paris Saint-Germain.

Nota informativa: Sobre el posible anuncio de Mbappé de permanecer en el PSG 📝 https://t.co/pwJCPC6klS#LaLigaSantander pic.twitter.com/4jukVQcuvS — LaLiga (@LaLiga) May 21, 2022