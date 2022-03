Parcerias com super-heróis ajudam esportes a atrair público jovem

É cada vez mais comum a união de personagens do universo dos quadrinhos e mangás com atletas e clubes esportivos. O caso mais recente é o do jogador de futebol Neymar que, em parceria com a marca de materiais esportivos Puma, lançou uma chuteira com a temática do Batman, aproveitando o lançamento do novo filme do herói que chegou aos cinemas.

Essas parcerias têm se mostrado benéficas para ambas as partes ao gerar engajamento nas redes sociais e amplificar o interesse de consumo tanto pelos fãs da franquia homenageada como dos aficionados por um clube ou atleta.

De acordo com o especialista em marketing esportivo, Bernardo Pontes, essas parcerias são uma grande oportunidade para expandir interações com mais pessoas: “Essa aproximação com o universo geek é fundamental para que os clubes e empresas tenham a oportunidade de se conectar e interagir com novos públicos. As collabs são essenciais para que haja um engajamento dos públicos desses dois nichos. Isso certamente, em um primeiro momento, potencializa o institucional e consequentemente os canais digitais das frentes envolvidas”.

Além da Puma, outras fornecedoras de material esportivo já promoveram iniciativas com personagens de quadrinhos. Empresas como Adidas e Asics lançaram produtos inspirados em X-Men e Homem de Ferro, respectivamente. A marca alemã de roupas e acessórios esportivos também já confeccionou camisas da seleção japonesa de futebol com a temática do mangá Captain Tsubasa (conhecido como Super Campeões no Brasil), história que também batizou a bola oficial dos últimos Jogos Olímpicos, disputados em Tóquio.

“Com minha experiência no mercado, vejo essas ativações com potencial para boas parcerias. Em nossas coleções, buscamos referências em produtos fora do futebol, mas sempre prezando pelo respeito com os valores históricos dos times. Nos próximos anos, esses lançamentos devem se tornar mais comuns. A aproximação do futebol com o entretenimento é iminente”, afirma Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt.

Parcerias deste tipo também já chegaram ao Brasil. O Fortaleza Esporte Clube aproveitou a contratação do lateral Yago Pikachu e promoveu uma ação de marketing em seu site oficial, colocando cinco uniformes do clube “escondidos” em 200 Pokébolas, o torcedor interessado pagava R$ 10 por tentativa para encontrar os prêmios.

“Com a chegada do Yago, vimos uma oportunidade de fazer uma ação envolvendo o seu nome e aproveitando a legião de fãs de Pokémon no Brasil. Tanto o futebol, uma das maiores paixões nacionais, como a animação fazem sucesso por aqui e por isso tivemos a ideia dessa experiência, que engajou os torcedores e gerou repercussão nas redes sociais. Sempre pensamos em ativações que fujam do comum e surpreendam a torcida, esse é o nosso principal papel” afirma Márcio Persivo, gerente de marketing do Fortaleza.

Iniciativa mais comum nos eSports

Nos esportes eletrônicos essas parcerias já são bem consolidadas por existir uma parcela em comum do público amante de games e de entretenimento ligado a quadrinhos e mangás.

A FaZe Clan, organização que conta com uma equipe brasileira do game Rainbow Six Siege, firmou parceria com a DC Comics e estampou em seu uniforme o símbolo do Batman durante parte da temporada 2021, que culminou em um título mundial no Six Major Suécia. Além do uniforme, o acordo possui ainda a produção de outras vestimentas e acessórios especiais com design envolvendo a organização e o Homem-Morcego.

Em 2019, a Team Liquid – que também participa dos torneios de Rainbow Six Siege no Brasil – se uniu à Marvel e lançou peças de roupas masculinas e femininas – uniformes, blusas e jaquetas – de diversos ícones da franquia. A equipe não parou por aí e realizou nova parceria no começo de 2021, desta vez com Naruto Shippuden, um dos animes mais populares da história.

FaZe Clan e Team Liquid são duas das dez equipes participantes do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six Siege, torneio organizado pela própria desenvolvedora do game – a Ubisoft – e um dos mais relevantes do cenário de esportes eletrônicos do país. A competição já foi palco dessas ativações de equipes com uniformes de times em parcerias com empresas famosas de quadrinhos e mangás.