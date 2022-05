Para onde vai Gabriel Jesus? Tottenham entra na disputa com Arsenal

O brasileiro Gabriel Jesus promete movimentar o mercado de transferências para a próxima temporada. Com contrato até junho de 2023 no Manchester City, o atacante vê a concorrência aumentar com a chegada de Erling Haaland, atrai atenção de outros clubes da Europa e está inclinado a deixar a equipe de Pep Guardiola. E agora o Tottenham entrou na briga com o rival Arsenal pela contratação do camisa 9, segundo o jornal The Telegraph.

Terceiro maior artilheiro da história do Manchester City com 95 gols, atrás apenas de Sergio Agüero (260) e Raheem Sterling (131), Jesus deve deixar o clube após cinco anos. Utilizado como centroavante e ponta, o jogador já recebeu diversos elogios de Guardiola, mas a chegada de Haaland do Borussia Dortmund deve fazer o brasileiro perder espaço.

Nome desejado pelo Arsenal para a disputa da Liga Europa 2021/22, Gabriel Jesus chegaria para assumir a titularidade no ataque. A equipe treinada por Mikel Arteta já conta com dois brasileiros, Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães. Pesa contra o time a ausência na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que ficou apenas em quinto no Campeonato Inglês.

A quarta vaga na Champions foi tomada justamente pelo Tottenham, que entrou na briga por Jesus. Segundo o The Telegraph, a empreitada pela contratação faz parte da estratégia para manter o treinador Antonio Conte no clube. O italiano responsável por levar a equipe londrina à competição europeia deseja reforços para seguir o trabalho, e Jesus seria parte de um pacote com outros nomes para reforçar a equipe.

