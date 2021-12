2021 está chegando ao fim e o futebol brasileiro termina mais forte do que começou. Já classificada para a Copa do Mundo de 2022, do Catar, a seleção brasileira conta com uma geração repleta de bons valores. Entre eles, alguns explodiram no futebol europeu neste ano, como Antony, do Ajax, Vinicius Júnior, do Real Madrid, Matheus Cunha, do Atlético de Madri, Arthur Cabral, do Basel, e Éder Militão, também do Real Madrid.

Todos os citados já estavam no futebol europeu, no entanto, tiveram grande destaque apenas em 2021. Convocados por Tite para defender o Brasil nas Eliminatórias, os atletas têm chances de disputar o Mundial, em caso de bom 2022.

Saiba mais dos cinco jovens brasileiros que explodiram em 2021:

Antony – Ajax – 21 anos

Revelado pelo São Paulo, o ponta do Ajax é uma das grandes sensações do futebol europeu. Nascido em 2000, o atacante foi para a Europa em 2020, já para defender o clube holândes. Contudo, o brasileiro se adaptou mesmo em 2021, ano em que venceu o Campeonato Holândes e o ouro olímpico pelo Brasil, nos Jogos de Tóquio, além de fazer 10 gols, oito deles desde julho.

Vinicius Júnior – Real Madrid – 21 anos

Um dos melhores jogadores do mundo na temporada 2021/22. Vinicius Júnior, aos 21 anos, chega ao fim deste ano como um dos principais jogadores do planeta. Protagonista, junto a Karim Benzema, do Real Madrid que lidera o Campeonato Espanhol, o atacante explodiu em 2021. Muito contestado e pintado muitas vezes como uma decepção pelo próprio público brasileiro, Vini caiu nas graças da exigente torcida e é pedido constantemente no time titular da seleção brasileira.

Matheus Cunha – Atlético de Madri – 22 anos

Profissionalizado pelo Sion, da Suíça, o atacante Matheus Cunha é um dos homens de frente mais admirados do futebol europeu, aos 22 anos. Cunha defendeu o Hertha Berlim e o Atlético de Madri 34 vezes neste ano, com apenas quatro gols. Contudo, o brasileiro impressiona por sua movimentação e a pressão sem bola, essencial no jogo moderno. Querido por Tite, Matheus brilhou nas Olimpíadas, balançando as redes três vezes em cinco jogos, um deles na final, contra a Espanha.

Arthur Cabral – Basel – 23 anos

38 gols em 2021. Arthur Cabral está “cansando” de fazer gols neste ano. Formado pelo Ceará, o centroavante passou pelo Palmeiras em 2019, mas não conseguiu espaço no alviverde e foi ao Basel. No time suíço, hoje, aos 23 anos, Cabral se firmou e atrai olhares de gigantes do velho continente.

Éder Militão – Real Madrid – 23 anos

Titular absoluto do Real Madrid, Éder Militão, de 23 anos, se tornou um dos melhores zagueiros do mundo. Disputando posição na seleção brasileira com Marquinhos e Thiago Silva, o defensor revelado pelo São Paulo faz sua quarta temporada consecutiva no Velho Continente.

