Para ficar de olho: oito promessas da Copinha de 2023

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começou na última segunda-feira, 2, e a esperança pela revelação de jovens promessas segue em alta. Casa de muitos craques nos últimos anos, a Copinha reúne 128 times de jogadores nascidos entre 2002 e 2007 (15 a 21 anos), que podem ser os novos nomes do futebol brasileiro.

Conheça oito promessas da Copinha 2023

Estevão – Palmeiras

Atacante de 15 anos, o garoto é a esperança alviverde para repetir o “fenômeno Endrick”. Muito técnico e veloz, já foi comparado a Messi, apesar de rejeitar o rótulo. Convocado anteriormente para as categorias de base da seleção brasileira, fez 23 gols pelo sub-20 palestrino na temporada passada.

Deivid – Santos

Há dois dias, Deivid se despedia do nosso Rei na Vila Belmiro antes de viajar para a estreia na #Copinha. Hoje, o destino quis que o #MeninoDaVila marcasse o primeiro gol santista pós-despedida e tivesse a chance de homenageá-lo com o soco no ar. Histórias de Santos FC. pic.twitter.com/Td0QDyHo2B — Santos FC (@SantosFC) January 4, 2023

Mais novo candidato a “menino da vila”, o atacante já apareceu no jornal inglês The Guardian como uma das grandes promessas do mundo. Atacante goleador, marcou 36 vezes na última temporada. Aos 17 anos, já balançou as redes na estreia do Santos.

Pedrinho – São Paulo

💎 Pedrinho – Meia atacante – São Paulo

📅 18 de fevereiro de 2002 – 20 anos Pedrinho é uma das principais promessas do São Paulo na copinha, o camisa 10 do sub-20 do tricolor paulista está no clube desde seus 9 anos de idade, quando ainda era cria do futsal do clube+ pic.twitter.com/gDErDyV89d — Joias Da Copinha 💎⚽ (@JoiasDaCopinha) December 28, 2022

Recuperado de cirurgia no joelho, o meia nascido em 2002 faz sua última Copinha. De passagens pela base da seleção brasileira, é uma das lideranças técnicas do time do São Paulo na competição. Está no clube paulista desde o sub-13.

Rayan – Vasco

Rayan Vitor, 16 anos. 💎💢 Assinou hoje seu primeiro contrato profissional com o Vasco. pic.twitter.com/Jhei0gRTaV — NCB Vasco (@ncbvasco) December 27, 2022

Dono de multa rescisória milionária (cerca de 80 milhões de euros), o jovem de 16 anos se destaca por ser um atacante alto e com faro artilheiro. Filho de Valkmar, ex-zagueiro do Vasco no fim dos anos 90, está no Cruzmaltino desde 2018, quando tinha 12 anos.

Arthur – Fluminense

Hoy debuta en la Copinha, Arthur Wenderroscky, interior zurdo con más proyección en brasil. El jugador de 2005 del Fluminense jugará el torneo por la segunda vez. Ojo en este crack! @charlyplanter @Youngcules @josepcapdevila @Nyctophile1_ @MPadremanyFont @BlxckNews pic.twitter.com/Rl2UQsCagJ — Brpromessas (@brpromessasofc) January 3, 2023

Meia de boa chegada no ataque e agilidade para criar espaços, tem 16 anos e tem status de promessa no Fluminense. Jogador mais jovem a atuar pelo time principal do tricolor, já participou de competição com a seleção brasileira das idades inferiores.

Ruan Índio – Cruzeiro

Ruan Índio (@Cruzeiro) vs Comercial-MS: 31 minutos em campo na sua estreia pela Copinha, contribuiu com 2 assistências e 1 gol. O Índio é brabo mesmo! pic.twitter.com/OUEuGmTS70 — Acervo Celeste (@AcervoCeleste) January 2, 2023

Após fazer um gol e dar duas assistências na estreia pela Copinha, o atacante do time mineiro caiu nas graças da torcida. Além dos 30 minutos brilhantes nesta edição, o atacante de 16 anos fez 13 gols em 2022.

Kauan Kelvin – Grêmio

Talvez o nome mais famoso da lista, Kauan Kelvin uma das grandes promessas e referência técnica da base gremista. Meia-atacante, vai usar a camisa 1️⃣0️⃣ na competição, vai para sua segunda Copa SP, após ter marcado 3 gols no ano passado. pic.twitter.com/Boqk79p7AU — Grêmio Scouting 🕵️‍♂️ (@gremioscouting) January 2, 2023

Driblador, o meia-atacante da base tricolor é tratado como grande promessa há alguns anos. Aos 17 anos, está nos planos para subir ao elenco profissional após disputar a competição.

Lorran – Flamengo

🕺 | Lorran tem como característica esse estilo de jogo ousado e ligeiro. Meia-atacante de 16 anos fez esse drible na estreia do Flamengo na Copinha, contra o Floresta (CE): #colunadofla pic.twitter.com/mtCan8hcEU — Leonardo José (@LeoJoseReporter) January 3, 2023

Já com contrato profissional – e multa rescisória que cerca os 50 milhões de euros -, o atacante é joia na base rubro-negra. De 16 anos, o jogador do Flamengo brilhou no sub-17 em 2022 e espera mais destaque em uma categoria acima.