Para além de Adriano: Kane foi melhor que quais camisas 9 da seleção?

A comparação entre Harry Kane e Adriano Imperador ganhou destaque no início desta semana depois de uma enquete divulgada pela TNT Sports Brasil. Jogadores de épocas diferentes, os atacantes tiveram trajetórias distintas, dentro e fora do campo, o que explica números e títulos discrepantes. Nas redes sociais, o assunto cresceu e gerou divergência de opiniões, piadas e outras reações.

Aos 28 anos, o inglês ainda tem anos de atividade pela frente. Formado nas categorias de base do Tottenham, passou por Leyton Orient, Milwall, Norwich City e Leicester City antes de brilhar pela equipe londrina. Em sua carreira, Harry Kane anotou 303 gols, é três vezes artilheiro do Campeonato Inglês e terminou a Copa do Mundo de 2018 como maior marcador. O atacante, porém, ainda não conquistou nenhum título coletivo, o que pesa negativamente.

Tendo em vista a relevância do centroavante inglês no futebol atual e seu alto número de gols, PLACAR comparou Kane aos últimos atacantes do Brasil em Copa do Mundo. Afinal, o craque inglês está mesmo abaixo de nomes como Fred, Luis Fabiano e Gabriel Jesus?

Harry Kane x Gabriel Jesus

Em comparação com o atacante do Brasil na última Copa do Mundo, Harry Kane leva vantagem em gols marcados. O centroavante brasileiro, em toda a sua carreira, anotou 134 gols por Palmeiras, Manchester City e seleção brasileira.

Vale lembrar que Jesus ainda passou em branco mesmo sendo titular em todos os jogos da seleção na última Copa do Mundo, em 2018. O fraco desempenho fez esgotar a paciência de parte dos torcedores: “eu fiquei marcado por isso, as pessoas vão sempre lembrar do Gabriel que não fez gol na Copa”, admitiu em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, no mesmo ano.

Para piorar, ainda vive enorme seca de gols. A última vez que marcou foi na final da Copa América de 2019, quando o Brasil foi campeão sobre o Peru, em 7 de julho. Com 24 anos, Jesus se dá melhor contra Kane quando o assunto são taças: venceu 14, enquanto o inglês conquistou no máximo vice-campeonatos.

Harry Kane x Fred

Já veterano, Fred tem uma trajetória diferente do que o inglês viveu como jogador. Com maior destaque no futebol brasileiro, o camisa 9 já marcou 419 gols e disputou duas Copas do Mundo: a de 2006 e a de 2014. Na primeira, foi um reserva coadjuvante – ainda conseguiu marcar um gol – de uma seleção que ficou marcada pelo fracasso do quarteto mágico formado por por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno.

Em 2014, era nome questionado, mas foi bancado por Felipão para o mundial que foi disputado no Brasil. Acabou marcado pela derrota por 7 a 1 para a Alemanha na semifinal. Por justiça, vale lembrar que no mesmo ano o atacante terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, com 18 gols.

Kane, no entanto, sempre atuou em um contexto mais competitivo e é bem mais jovem. O atacante do Fluminense, em ponderação, tem mais títulos e foi artilheiro da Copa das Confederações 2013 e de três Campeonatos Brasileiros.

Harry Kane x Luis Fabiano

Cedo ou tarde, Harry Kane, com 303 gols, pode superar os 403 de Luis Fabiano em toda a sua carreira. O centroavante ídolo do São Paulo e do Sevilla, da Espanha, teve o melhor período na seleção durante a primeira “era Dunga”, entre 2006 e 2010. Ele foi o nome escolhido pelo treinador para formar dupla de ataque com Robinho, virou peça intocável.

Terminou como artilheiro da Copa das Confederações de 2009, com cinco gols, e vice da campanha nas Eliminatórias para a Copa de 2010, com nove gols. Além disso, marcou gols importantes na campanha como na vitória por 3 a 1 diante da Argentina, em Rosário.

Mesmo mais técnico, qualificado e constante, o inglês pouco pode contestar quando o assunto é título. Em prêmios individuais, o europeu tem artilharias mais pesadas.

Harry Kane x Adriano

A comparação entre Kane e Adriano é daquelas que precisa levar em conta aspectos extracampo. O inglês tem mais gols e títulos individuais mais importantes, mas as boas temporadas do brasileiro na Inter de Milão fizeram o mundo se curvar ao Imperador. Na Itália, nas passagens por Fiorentina, Parma e Inter de Milão entre 2001 e 2007, marcou nada menos do que 105 gols. Ainda deixou excelente impressão no São Paulo – 17 gols em 28 jogos, em 2008 – e, principalmente, no retorno ao Flamengo onde liderou o clube carioca a conquista do Brasileiro de 2009. Foram 48 partidas e 34 gols.

O brasileiro levantou mais troféus na carreira, marcou 207 vezes, mas teve sua trajetória abalada por questões familiares e psicológicas. O problema no tendão de Aquiles, que o levou duas vezes a ser operado, foi o golpe final para encurtar a carreira.

Pela seleção, são inesquecíveis as imagens de Adriano decidindo a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005 diante dos argentinos. Na primeira, além do gol salvador na decisão, terminou como artilheiro da competição com sete gols. Um ano depois, repetiu o feito da artilharia, com cinco gols, e ainda foi eleito o melhor jogador. Na Copa da Alemanha teve desempenho tímido, assim como o da própria seleção. Ainda marcou duas vezes na campanha. Um páreo duríssimo para Kane.

Harry Kane x Ronaldo Fenômeno

Em gols, pode até ser que o atacante do Tottenham ultrapasse o Fenômeno, mas, para que haja comparação, Harry Kane precisará de quase um milagre. Três vezes eleito o melhor do mundo – 1996, 1997 e 2002 -, só essa credencial já bastaria para dizer que hoje é infundada qualquer comparação entre os dois. O brasileiro ainda tem na carreira dois títulos de Copa do Mundo – em 1994 como reserva não utilizado e em 2002 como protagonista principal. No mundial da Coreia do Sul e do Japão, o Fenômeno terminou com principal artilheiro, com oito gols, e ainda guardou dois na decisão diante da Alemanha.

Mesmo em 1998, no fatídico vice-campeonato para a França, Ronaldo foi o artilheiro da seleção, com quatro gols, e ainda eleito o melhor jogador da competição. Ostentou, também, até 2014 a condição de maior goleador da história das Copas. Os 14 gols que marcou somadas as participações em 1998, 2002 e 2006 só foram superados pelo alemão Miroslav Klose, autor de 16.

O inglês tem 303 tentos na carreira, enquanto Ronaldo marcou 431, além de ter vencido 18 campeonatos. A artilharia no Mundial de 2018 não pesa a favor do inglês nesta disputa. Vale dizer que o Fenômeno ainda foi por longos anos protagonista de Barcelona, Inter de Milão e Real Madrid. Na volta ao Brasil, em 2009, mesmo sofrendo com graves problemas físicos, ainda conduziu o Corinthians ao título Paulista e da Copa do Brasil com célebres atuações.

Harry Kane x Romário

Outra missão impossível para Kane. Romário foi o “cara” na conquista do tetracampeonato da seleção brasileira em 1994, nos Estados Unidos. Marcou cinco gols, decidiu jogos e ainda foi escolhido como melhor jogador do torneio. Mas não é só: também é o quarto maior artilheiro da história da amarelinha, com 55 gols em 70 partidas.

Pesam a favor do camisa 11 os muitos gols. Pela sua conta foram 1002 na carreira, levando em consideração amistosos e jogos sub-23. Se considerar apenas os oficiais, ou seja, os marcados por campeonatos, o número cai para 747. Mesmo assim, marca essa que dificilmente será superada por Kane.

Além disso, ainda ganhou 23 títulos e foi artilheiro da Liga dos Campeões por duas vezes, ambas pelo PSV Eindhoven: na temporada 1989/90, com seis gols, e na 1992/93, com sete. No melhor estilo do “baixinho”, tudo isso e mais um pouco bota um ponto final na comparação entre o brasileiro e Harry Kane.

Harry Kane x Careca

Titular do Brasil nas Copas de 1986 e 1990, Careca foi ídolo de Guarani, São Paulo e Napoli, onde formou inesquecível dupla com Diego Armando Maradona. O atacante que fez história nos anos 1980 e 1990, tem 407 gols em toda a carreira, mais do que uma centena a frente do inglês. Pela seleção foram 29 em 63 jogos disputados.

Atacante técnico e goleador, ele foi o grande nome da final do Brasileirão de 1986 quando marcou no fim do segundo tempo de prorrogação o terceiro gol do São Paulo no empate por 3 a 3 diante do Guarani. Kane, no entanto, pode se vangloriar de uma artilharia na Copa do Mundo e os anos seguidos com muitos gols marcados.

