Papéis invertidos: Bayern é goleado por 5 a 0 pelo Gladbach

Acostumado a distribuir goleadas não só na Alemanha, mas também em competições europeias, o Bayern de Munique provou do próprio veneno nesta quarta-feira, 27. Mesmo jogando com sua equipe titular, o clube bávaro foi derrotado fora de casa pelo Borussia Mönchengladbach por inimagináveis 5 a 0, e está eliminado da Copa da Alemanha na segunda fase (16 avos de final).

Estrelas como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller e o melhor jogador do mundo em 2020 e candidato a reconquistar o prêmio, Robert Lewandowski, estavam em campo para o confronto decidido em jogo único, mas não evitaram o apagão do Bayern diante do atual 12º colocado da Bundesliga.

Jogando em casa, o Gladbach praticamente resolveu o confronto com apenas 20 minutos, quando o placar já marcava 3 a 0 com gols do francês Kouadio Koné e do argelino Ramy Bensebaini (duas vezes). No segundo tempo, o suíço Breel Embolo marcou mais duas vezes para selar o vexame do atual eneacampeão alemão.