Palmeiras contrata Jailson com anúncio inspirado em ‘Um Maluco no Pedaço’

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira, 7, seu quarto reforço para a temporada 2022, desta vez o volante Jailson, revelado pelo Grêmio. O jogador de 26 anos estava livre no mercado, e assinou contrato com o alviverde até dezembro de 2022. Ao ser anunciado pelo Verdão, Jailson que tem o apelido de “Will Smith” pela semelhança com o ator americano, foi anunciado com um vídeo parodiando a abertura do seriado Um Maluco no Pedaço, que fez a fama do artista nos anos 90.

Após realizar os exames médicos, o jogador conheceu a Academia de Futebol do Palmeiras e deu entrevista à TV do clube. “Estou muito feliz pela oportunidade de chegar a um clube vencedor como o Palmeiras e é motivo de muito orgulho fazer parte deste grande time. Já estou muito ansioso para começar a trabalhar e dar alegrias à torcida”, afirmou o atleta

Jaílson foi revelado pelo Grêmio em 2016, e teve passagens pelo Frenerbahçe, da Turquia, e pelo Dalian Pro, da China, onde atuou até o mês de dezembro do ano passado. Na nota, o Palmeiras destaca a versatilidade do atleta em campo, que também pode atuar como zagueiro.

Este é o quarto reforço alviverde para a temporada. Os outros são o goleiro Marcelo Lomba, ex-Internacional, o meio-campista colombiano Eduard Atuesta, que estava no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e o atacante Rafael Navarro, destaque do Botafogo em 2021.

