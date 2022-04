Palmeiras x São Paulo: onde assistir à final do Paulista neste domingo, 3

Neste domingo, 3, sairá a definição do campeão paulista de 2022. O Palmeiras recebe o São Paulo, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista.

O Tricolor, que se classificou após eliminar o Corinthians, último domingo, 27, por 2 a 1, entra em campo com vantagem já que bateu o Verdão por 3 a 1 no primeiro jogo.

Sendo assim, o time dirigido pelo técnico Rogério Ceni pode empatar ou até perder por um gol de diferença. Para o confronto, Ceni deve manter os destaques da base como o zagueiro Diego Costa, o lateral esquerdo Welington, os volantes Pablo Maia e Rodrigo Nestor, além do meia Igor Gomes, mas deve deixar Gabriel Sara de fora, já que o jogador se recupera de lesão no tornozelo.

Já o Palmeiras, que avançou à final depois de vencer o Red Bull Bragantino, também por 2 a 1, precisa de três gols para erguer a taça. Caso vença por dois gols, o jogo será decidido nos pênaltis.

Abel Ferreira, que só perdeu um jogo na competição, deve seguir sem o zagueiro Luan, em recuperação de lesão na coxa, enquanto o resto da escalação ainda é duvidosa já que realizou treinos fechados nesta semana.

Confira onde assistir à final do Paulistão neste sábado:

Campeonato Paulista

16h

Palmeiras x São Paulo – Record TV, Premiere, HBO Max e Estádio TNT Sports

