Palmeiras x Juazeirense-BA: onde assistir à Copa do Brasil neste sábado

Em partida válida pela terceira rodada da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Juazeirense-BA neste sábado, 30, a partir das 21h (de Brasília), na Arena Barueri. O jogo de ida será transmitido ao vivo pelo SporTV e Premiere.

O Palmeiras, que vem de vitória por 3 a 1 contra o Emelec em jogo válido pela Libertadores, na última quarta-feira, 27, terá de mandar o jogo na Arena Barueri, já que o Allianz Parque vai receber show e estará ocupado. A equipe de Abel Ferreira deve entrar em campo com um time alternativo para poupar os principais jogadores visando as próximas rodadas do Brasileirão e da Libertadores

O time baiano, comandado pelo técnico Barbosinha, vem de empate por 1 a 1 contra o Sergipe, na Série D do Brasileirão, e terá dois desfalques confirmados: o atacante Neto Baiano e o volante Guilherme, ambos lesionados.

O jogo de volta está marcado para o dia 11 de maio, às 19h (de Brasília), no estádio do Café, em Londrina, já que a casa do Cancão de Fogo, o estádio Adauto Moraes, não poderá ser usado por não se adequar ao regulamento da competição.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

América-MG x Athletico-PR – Premiere

Ceará x Red Bull Bragantino – Premiere

18h30

Goiás x Atlético-MG – SporTV e Premiere

19h

Cuiabá x Atlético-GO – Premiere

Copa do Brasil

21h

Palmeiras x Juazeirense – SporTV e Premiere

Brasileiro Série B

16h

CSA x Sport – SporTV e Premiere

16h30

Grêmio x CRB-AL – Premiere

Sampaio Corrêa-MA x Operário-PR – Premiere

19h

Chapecoense x Cruzeiro – Premiere

20h30

Ponte Preta x Brusque-SC – Premiere

