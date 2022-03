Palmeiras x Ituano: onde assistir ao mata-mata do Paulista nesta quarta

O Palmeiras terá nesta quarta-feira, 23, a primeira prova de fogo da atual temporada. Em confronto único pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a equipe dirigida por Abel Ferreira enfrenta o Ituano, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Para o jogo, o atual bicampeão da Libertadores não poderá contar com o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Goméz, e o zagueiro Kuscevic, convocados para confrontos das seleções brasileira, paraguaia e chilena nas Eliminatórias. A partida terá transmissão ao vivo da TV Record, do Premiere e do Paulistão Play.

A noite ainda será de Grenal decisivo pelo Gaúcho. Em confronto de volta pela semifinal do estadual, às 22h15 (de Brasília), na Arena do Grêmio, o Tricolor chega em vantagem após vencer o rival por 3 a 0 no Beira-Rio no último dia 19.

O único desfalque para a equipe do técnico Roger Machado deve ser Villasanti, convocado pela seleção paraguaia. O Colorado esá sob pressão e com dois desfalques conformados: Moisés, lesionado, e Paulo Victor, suspenso. Quem vencer avança à final.

Já no Campeonato Mineiro, Caldense x Atlético Mineiro fazem o jogo de ida da semifinal, às 16h30 (de Brasília), no Mineirão. O Galo, que fez a melhor campanha durante a fase de classificação geral no torneio, terá a volta do volante Allan e do atacante Fábio Gomes, que estavam suspensos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Gaúcho

19h30

Ypiranga x Brasil de Pelotas – Premiere

22h15

Grêmio x Internacional – Premiere

Campeonato Paulista

19h

Red Bull Bragantino x Santo André – Paulistão Play e Premiere

21h35

Palmeiras x Ituano – Record TV, Premiere e Paulistão Play

Campeonato Carioca

15h30

Nova Iguaçu x Audax – Cariocão Play, OneFootball e Eleven Sports

Campeonato Mineiro

16h30

Caldense x Atlético-MG – Futebol Mineiro TV

20h30

Tombense x América-MG – Futebol Mineiro TV

Democrata GV x Villa Nova-MG – Futebol Mineiro TV

Copa do Brasil

21h30

Vitória-ES x Glória-ES – Prime Vídeo

