Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Palmeiras e Fluminense entram em campo neste domingo, 8, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, em partida valida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido ao vivo pela Globo e pelo Premiere.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

O Verdão vem de vitória diante do o Independiente Petrolero na última terça-feira, 3. Mesmo fora de casa, a equipe de Abel Ferreira goleou por 5 a 0, pela quarta rodada Libertadores.

Para a partida, o treinador português não poderá contar com o zagueiro Luan, em recuperação de grave lesão na coxa, e com o volante Jailson, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Além da dupla, o atacante Gabriel Verón, com um edema na coxa, também deve ser baixa.

O time ocupa a 11ª posição na tabela, com cinco pontos, e vai em busca do segundo triunfo no torneio com esta provável escalação: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Dudu.

Do outro lado, o Fluminense chega motivado após a estreia com vitória de seu novo técnico, Fernando Diniz, na última quarta-feira, 4, na partida contra o Atlético Junior, da Colômbia, pela fase de grupos da Sul-Americana.

No Brasileiro, porém, o Tricolor soma até agora quatro pontos e está em 14º lugar na tabela. O time tem um desfalque confirmado: o volante André, expulso na partida contra o Coritiba e que terá de cumprir suspensão.

Continua após a publicidade

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Flamengo x Botafogo – Premiere

16h

Palmeiras x Fluminense – Globo e Premiere

Atlético-GO x Goiás – Premiere

18h

Red Bull Bragantino x Corinthians – Premiere

Santos x Cuiabá – Premiere

19h

Juventude x Internacional – SporTV e Premiere

Fortaleza x São Paulo – Premiere

Brasileiro Série B

16h

Guarani x Ponte Preta – EPTV

Cruzeiro x Grêmio – Globo (somente para alguns estados)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!