Palmeiras x Deportivo Táchira: onde assistir à Libertadores nesta terça

O Palmeiras recebe nesta terça-feira, 24, o Deportivo Táchira-VEN, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será transmitida pelo canal de TV aberta SBT – apenas para os estados de São Paulo e Paraná – e pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Único time com 100% de aproveitamento no torneio até aqui, o Verdão vem embalado por quatro vitórias consecutivas, além de 12 jogos de invencibilidade, a última delas um triunfo por 3 a 0 diante do Juventude, fora de casa, em confronto pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe do técnico português Abel Ferreira lidera do grupo A, com 15 pontos. Agora, a ambição é avançar aos mata-matas com a melhor campanha geral da primeira fase, o que lhe permitiria disputar todas as partidas decisivas em casa até as semifinais, caso chegue até lá.

O Deportivo Táchira, que assumiu a vice-liderança da chave na rodada anterior, com a vitória por 3 a 0 diante do Independiente Petrolero, em casa, alcançou sete pontos com duas vitórias, um empate e duas derrotas até o momento.

A equipe venezuelana terá de vencer o Palmeiras para avançar às oitavas de final, caso contrário precisará torcer para que o Emelec – terceiro colocado com cinco pontos na tabela – perca para o Petrolero. De qualquer forma, o time consegue garantir vaga pelo menos na Sul-Americana.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Libertadores

19h15

Nacional-URU x Red Bull Bragantino – Conmebol TV

Vélez Sarsfield-ARG x Estudiantes-ARG – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

21h30

Flamengo x Sporting Cristal-PER – SBT, ESPN e Star+

Universidad Católica-CHI x Talleres-ARG – ESPN e Star+

Emelec-EQU x Independiente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Palmeiras x Deportivo Táchira -VEN- SBT (nos estados de SP e PR) e Conmebol TV

Brasileiro Série B

21h30

Ponte Preta x Chapecoense – SporTV e Premiere

Sul-Americana

19h15

Santos x Banfield-ARG – Conmebol TV

Unión La Calera-CHI x Universidad de Quito-EQU – Conmebol TV

21h30

Defensa y Justicia-ARG x Antofagasta-CHI – Conmebol TV

LDU x Atlético-GO – Conmebol TV

Internacional x 9 de Octubre-PAR – Conmebol TV

Independiente Medellín-COL x Guaireña-PAR – Conmebol TV

