Palmeiras x Corinthians: Timão busca 1ª vitória em clássicos em 2022

Embalado com duas vitórias em dois jogos neste início de Campeonato Brasileiro, o Corinthians lidera a competição com vantagem nos gols marcados para o segundo colocado Atlético-MG. Neste sábado, 23, a equipe do técnico Vitor Pereira terá pela frente o clássico contra o Palmeiras, às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, em confronto válido pela terceira rodada. Mais do que se manter na liderança, o Corinthians quer o primeiro triunfo do ano sobre os principais rivais do estado.

Pelo Campeonato Paulista, o Timão disputou quatro clássicos e foi derrotado em todos eles. Contra o Santos (na 3ª rodada), o próprio Palmeiras (6ª rodada) e diante São Paulo (10ª rodada e semifinal, quando foi eliminado). Relembre os jogos:

2/2: Corinthians 1 x 2 Santos

O primeiro clássico do ano aconteceu pela terceira rodada do estadual, no início de fevereiro, na Neo Química Arena. Ainda com Sylvinho à frente da equipe, o Corinthians saiu na frente com o atacante Jô. Aos vinte da segunda etapa, Marcos Leonardo empatou para o Peixe e, quatro minutos depois, virou com gol de pênalti. O resultado provocou a demissão de Sylvinho do cargo.

17/3: Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Na sexta rodada do estadual, um novo resultado negativo. Rafael Veiga, de pênalti, converteu para o Palmeiras, após o zagueiro Gil derrubar Danilo na grande área. O Corinthians ainda empatou com Roger Guedes em outra penalidade, mas Danilo sacramentou o triunfo alviverde.

5/3: São Paulo 1 x 0 Corinthians

Depois, o Corinthians enfrentou o São Paulo em duas ocasiões. Pela décima rodada do estadual, no Morumbi, foi derrotado com gol relâmpago do argentino Jonathan Calleri logo no primeiro minuto de jogo.

27/3: São Paulo 2 x 1 Corinthians

Já na semifinal do Paulista a derrota custou a eliminação da competição. Para o São Paulo, o lateral Wellington abriu o placar com um golaço e Allisson ampliou. No fim, Jô aproveitou o vacilo de Jandrei e descontou para o Timão.

No Brasileirão, o Corinthians venceu o Botafogo por 3 a 1 na estreia e o Avaí por 3 a 0, com três gols de Roger Guedes.

