Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 17, às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em partida atrasada pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Mesmo que para “cumprir tabela”, já que ambos estão classificados para a próxima fase do estadual – o Palmeiras somou 26 pontos, enquanto o Corinthians 20 -, o clássico chama atenção pelo sotaque lusitano à beira campo: Abel Ferreira e Vitor Pereira colocarão fim ao hiato de mais de meio século desde quando o dérbi foi comandado por técnicos de fora do país.

O último confronto entre as equipes sob o comando de técnico estrangeiros foi em 1966. A partida também do Campeonato Paulista aconteceu no Pacaembu e colocou frente a frente o Corinthians do então técnico argentino Filpo Nuñez, e o alviverde de Fleitas Solich, paraguaio. Melhor para o alvinegro, que venceu por 1 a 0, com gol de Dino Sani.

Desta vez os protagonistas serão os portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e Vitor Pereira, do Corinthians, que irão se encontrar pela primeira vez em solo brasileiro.

Recém-chegado à equipe alvinegra, Pereira fará seu terceiro jogo no comando – estreou com derrota para o São Paulo por 1 a 0, e vitória sobre a Ponte Preta por 5 a 0, no último sábado, 12. Por sua vez, Abel Ferreira está em sua terceira temporada à frente do alviverde, onde já conquistou o bicampeonato da Libertadores, a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Curiosamente, este não será o primeiro encontro dos técnicos, que duelaram em Portugal há onze anos atrás em funções diferentes das quais exercem hoje, segundo levantamento do jornal Folha de S.Paulo.

Pelo Campeonato Português, em 2011, Sporting e Porto se enfrentaram em jogo emocionante: de um lado, Abel Ferreira, então com 32 anos e já próximo de se aposentar dos gramados, era lateral reserva do time de Lisboa. Enquanto Pereira era auxiliar do Porto, dirigido por André-Villas-Boas. O Porto venceu de virada por 3 a 2.

Agora, já consolidados, enfim medirão forças nas atuais funções. Se tudo correr bem, será o primeiro de muitos duelos projetados para esta temporada. Quem larga em vantagem?

