Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao dérbi de sábado pelo Brasileirão

Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians fazem duelo importante neste sábado, 23. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), na Arena Barueri e terá transmissão ao vivo do Premiere.

O Verdão, que ainda não venceu nenhuma partida no campeonato e ocupa a 15ª posição na tabela com dois pontos conquistados, na última rodada partida empatou com o Flamengo em 0 a 0, e agora, jogando como mandante e com a torcida a seu favor, tenta vencer mais um clássico no ano – na primeira fase do Paulistão 2022, o Palmeiras venceu o dérbi por 2 a 1. O Allianz Parque está impossibilitado de receber o jogo em razão de sua agenda de shows.

Líder na tabela com seis pontos, o Corinthians, que vem de vitória contra o Avaí por 3 a 0, joga para quebrar um jejum de vitórias como visitante diante do rival no campeonato, que já dura quase cinco anos. A última vez que o Corinthians levou a melhor na casa do Palmeiras pelo Brasileirão, foi em julho de 2017, quando conquistou o título, por 2 a 0. Nos quatro últimos dérbis, foram dois empates e duas derrotas.

O sábado terá outros jogos da terceira rodada do Brasileirão: Red Bull Bragantino x São Paulo, Athletico-PR x Flamengo, Fluminense x Internacional e Atlético-MG x Coritiba pela Série A, e Criciúma x Sport, Ponte Preta x CRB, Sampaio Corrêa x Brusque, Ituano x Vila Nova e Tombense x Cruzeiro pela Série B.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Brasileiro

16h30

Red Bull Bragantino x São Paulo – Globo, Premiere

Athletico-PR x Flamengo – Globo

19h

Fluminense x Internacional – Premiere

Palmeiras x Corinthians – Premiere

21h

Atlético-MG x Coritiba -SporTV, Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h

Criciúma x Sport Recife – SporTV, Premiere

16h

Ponte Preta x CRB – SporTV, Premiere

18h30

Sampaio Corrêa x Brusque – SporTV, Premiere

19h

Ituano x Vila Nova – SporTV, Premiere

Tombense x Cruzeiro – Premiere

