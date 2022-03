Palmeiras x Corinthians: árbitro do dérbi será um dos mais novos em campo

Como se não bastasse toda a tensão natural de um Palmeiras x Corinthians, a Federação Paulista de Futebol (FPF) causou polêmica ao anunciar a escolha de um árbitro de 23 anos, sem clássicos profissionais no currículo, para o dérbi desta quinta-feira, 17, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será apitado por Matheus Delgado Candançan, presente na semifinal da última Copinha entre São Paulo e Palmeiras, que terminou com invasão de torcedores e até uma faca encontrada dentro do gramado.

Entre os escalados do Palmeiras no último jogo, contra o Santos, Matheus é mais jovem que todos os 11 iniciais escolhidos pelo técnico Abel Ferreira. Danilo, 20 anos, e Piquerez, 23 – poupados no fim de semana, mas que devem atuar no dérbi – são os únicos prováveis titulares mais novos do que o árbitro. No caso do lateral uruguaio, a diferença é de apenas 79 dias.

Do lado corintiano são poucos os que têm menos idade do que Candançan. Frente a Ponte Preta, apenas João Victor (23), Lucas Piton (21) e Du Queiroz (22) não são mais velhos do que o responsável por apitar o próximo clássico.

Filho de Demetrius Candançan, ex-árbitro, Matheus se formou na função aos 19 anos e ganha espaço em campeonatos de base nos últimos anos. No entanto, em partidas profissionais de elite, o jovem formado em engenharia civil tem pouca experiência.

Em campeonatos paulistas da Série A-1 foram apenas seis partidas, sendo quatro delas nesta edição do torneio. Sua estreia contou com um momento curioso, em que o VAR estava sem sinal de imagem e a decisão de um pênalti precisou ser tomada pelas orientações da cabine vindas por rádio.

O momento mais significativo da carreira do árbitro foi a semifinal da Copinha 2022 entre Palmeiras e São Paulo, em partida na Arena Barueri. Escalado para o clássico, Matheus viu um jogo tenso escalar para a invasão de torcedores e chegou a encontrar uma faca arremessada no gramado. Contrariando expectativas, o profissional não suspendeu a partida por falta de segurança e foi criticado na internet.

Palmeiras e Corinthians já estão classificados – e em primeiro de seus grupos – para as quartas de final do Campeonato Paulista. O alviverde, líder geral, não tem adversário definido para a próxima fase e pode encarar Ituano, Botafogo-SP ou Mirassol, enquanto a equipe corintiana enfrentará Inter de Limeira, Guarani ou Água Santa.

