Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao Brasileirão neste sábado

Pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, às 16h30 (de Brasília). A partida terá transmissão pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Verdão, que não perde no campeonato desde 9 de abril, quando foi derrotado pelo Ceará por 3 a 2, vem de empate por 1 a 1 contra o Fluminense, pela quinta rodada do Brasileiro.

Dessa forma, a equipe do técnico português Abel Ferreira quer melhorar o mau início no torneio. Atualmente, ocupa apenas a 13ª posição na tabela, com seis pontos, acumulando uma vitória, três empates e uma derrota. Como mandante, tem o nono melhor desempenho.

Já o visitante entrou em campo pela última vez nesta quarta-feira, 11, contra o Atlético-MG, em duelo válido pela sétima rodada antecipada do Brasileirão.

O confronto foi antecipado por conta dos ajustes de calendário que a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) precisou fazer para que as duas equipes pudessem disputar a Libertadores. O Red Bull Bragantino é dono da quinta melhor campanha do torneio, com nove pontos.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Brasileiro Série A

16h30

Palmeiras x Red Bull Bragantino – Premiere

Ceará x Flamengo – Premiere e SporTV

19h

Atlético-MG x Atlético-GO – Premiere

Internacional x Corinthians – Premiere e SporTV

21h

Fluminense x Athletico-PR – Furacão Play

Brasileiro Série B

11h

Criciúma x CRB-AL – Premiere

Londrina-PR x Brusque-SC – Premiere

16h

Tombense-MG x Guarani – Premiere

18h30

Sampaio Corrêa-MA x Vila Nova-GO – Premiere

20h30

CSA-AL x Operário-PR – Premiere

