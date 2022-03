Palmeiras x Bragantino: onde assistir à semifinal do Paulista neste sábado

O sábado será marcado por grandes emoções na programação dos Estaduais. No Campeonato Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, Palmeiras x Red Bull Bragantino duelam pela semifinal e decidem quem avança no torneio. De um lado, o Verdão que conta com a melhor defesa do campeonato: apenas três gols sofridos em um total de 13 partidas. Do outro, a equipe de Bragança Paulista tem o melhor ataque do torneio, ao lado do Corinthians. Quem vencer enfrenta o ganhador da outr asemi, entre São Paulo x Corinthians, jogo que acontece no domingo, 27.

Às 16h30 (de Brasília), Athletic Club x Cruzeiro se enfrentam pela semifinal do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Na partida de ida, terça-feira, 22, a Raposa saiu na frente ao fazer 2 a 0. O vencedor disputa a grande decisão com o melhor entre Caldense x Atlético-MG, que acontece neste domingo, 27.

Pelo Campeonato Gaúcho, o jogo de ida da final entre Ypiranga x Grêmio está marcado para as 16h30 (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. O Tricolor, apesar de ter perdido o último Grenal, vai em busca do pentacampeonato, e o Ypiranga quer levantar a taça pela primeira vez. O jogo de volta está marcado para o dia 2 de abril.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Paulista

18h30

Palmeiras x Red Bull Bragantino – Premiere, Canal do Paulistão no YouTube

Campeonato Mineiro

11h

América-MG x Tombense – SporTV, Premiere

16h30

Athletic Club x Cruzeiro – Globo(MG), SporTV, Premiere

Campeonato Gaúcho

16h30

Ypiranga x Grêmio – Globo(RS), SporTV, Premiere

Amistosos de seleções

14h30

Inglaterra x Suíça – TNT, Estádio TNT Sports

15h45

Espanha x Albânia – Estádio TNT Sports

16h45

Alemanha x Israel – Space, Estádio TNT Sports

Campeonato Brasileiro Feminino

15h

Red Bull Bragantino x Cresspom – CBF TV

