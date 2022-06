Palmeiras x Botafogo: onde assistir ao Brasileirão nesta quinta, 9

Nesta quinta-feira, 9, o Palmeiras recebe o Botafogo, no Allianz Parque, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das das 19h (de Brasília), e o jogo será transmitido ao vivo pelo serviço de pay-per-view Premiere.

O Palmeiras, que acumula uma sequência de 15 jogos invicto entre Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, ocupa a vice-liderança do torneio com 16 pontos. Na última rodada, empatou por 0 a 0 com o Atlético-MG e perdeu a chance de ficar na ponta da tabela. O técnico Abel Ferreira ainda não sabe se poderá contar com o goleiro Weverton e o meia Danilo, que estiveram fora dos últimos confrontos da equipe alviverde por estarem com a seleção brasileira.

Já o Botafogo, 10º colocado com 12 pontos, acumula até o momento três vitórias, três empates e três derrotas. O Alvinegro, que começou o campeonato bem, agora enfrenta dificuldades e vem de duas derrotas seguidas: uma para o Coritiba, por 1 a 0, e outra para o Goiás, por 2 a 0. O treinador Luís Castro chegou a dizer que “o momento de construção é difícil” e pediu que tanto jogadores quanto torcida não se desmotivem.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Brasileiro

19h

Palmeiras x Botafogo – Premiere

20h

Fortaleza x Goiás – Premiere

Coritiba x São Paulo – Premiere

