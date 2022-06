Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir ao Brasileirão neste domingo

Neste domingo, 5, Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h (Brasília) e a transmissão será feita pela Globo, em TV aberta, e pelo serviço de pay-per-view Premiere.

Líder da competição com 15 pontos – quatro vitórias, três empates e uma derrota, um aproveitamento de 62,5% – e invicto há 14 partidas na temporada, o Verdão vem embalado pela vitória por 1 a 0 no clássico diante do Santos, na Vila Belmiro, no último domingo, 29.

Por conta dos amistosos da seleção paraguaia, nos dias 2 e 10 de junho, contra Japão e Coreia do Sul, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com o capitão Gustavo Gómez. Além dele, não também terá o goleiro Weverton e volante Danilo, com a seleção brasileira, e o zagueiro Kuscevic e o meia Atuesta, com a chilena.

A boa notícia é a provável escalação do zagueiro Murilo, substituído no segundo tempo do clássico. O jogador apresentou apenas uma fadiga muscular e deve ser titular.

Já a equipe do técnico Antonio Mohamed é vice-líder do campeonato, também com 15 pontos, tendo alcançado até agora o mesmo número de vitórias, empates e derrotas do adversário.

No último domingo, 29, venceu do Avaí por 2 a 1 em casa. Desta vez, o Galo provavelmente poderá contar com o atacante Keno, recuperado de uma lesão na coxa direita,. Já o atacante Eduardo Vargas, o meia Matías Zaracho e lateral-esquerdo Guilherme Arana são baixas confirmadas. Os dois primeiros tratam de lesões musculares e o último está com a seleção brasileira.

A partida vale a liderança na tabela. É importante lembrar que, os dois times estão empatados com o Corinthians em primeiro lugar, todos com 15 pontos, a diferença está apenas no saldo de gols de cada um.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Brasileiro Série A

11h

Juventude x Fluminense – Premiere

16h

Flamengo x Fortaleza – Globo (em alguns estados) e Premiere

Palmeiras x Atletico-MG – Globo (em alguns estados) e Premiere

19h

Red Bull Bragantino x Internacional – SporTV (em alguns estados) e Premiere

Brasileiro feminino

10h

Santos x Esmac-PA – Eleven Sports

11h

Grêmio x Internacional – SporTV

15h

Real Brasília-DF x Cruzeiro – Eleven Sports

Avaí x Ferroviária-SP – Eleven Sports

Cresspom-DF x São Paulo – Eleven Sports

