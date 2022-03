Palmeiras x Athletico-PR e mais: onde assistir jogos desta quarta-feira, 2

Nesta quarta-feira, 2, Palmeiras e Athletico-PR decidem a Recopa Sul-Americana após um empate por 2 a 2 no jogo de ida, na Arena da Baixada, no último dia 23. O campeão será conhecido por quem vencer o confronto já que não há vantagem de gols marcados fora de casa. Em caso de novo empate, haverá prorrogação e, se preciso, disputa de pênaltis. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

A Libertadores terá como destaque a partida entre Guarani-PAR x América-MG, às 19h15 (de Brasília), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Após saírem derrotados por 1 a 0 na última semana, os mineiros precisam vencer por um ou mais gols de diferença para buscar a classificação.

Ferroviária x Vasco se enfrentam, às 21h30 (de Brasília), pela Copa do Brasil, na Fonte Luminosa, em Araraquara. Mais outros 12 confrontos acontecem pela competição nacional.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta:

Recopa Sul-Americana

21h30

Palmeiras x Athletico-PR – Conmebol TV

Copa Libertadores

19h15

Guaraní-PAR x América-MG – Star+

Universidad de Quito-EQU x Bolívar-BOL – ESPN, Star+

21h30

Estudiantes-ARG x Audax Italiano-CHI – ESPN, Star+

Universitario-PER x Barcelona de Guayaquil-EQU – Star+

Copa do Brasil

15h30

Tuna Luso-PA x Novorizontino-SP – SporTV

Ceilândia-DF x Londrina-PR – SporTV

16h30

Operário-MT x Sampaio Corrêa-MA – SporTV

Porto Velho-RO x Juventude – SporTV

19h

Altos-PI x Sport – SporTV

São Raimundo-RR x Ceará – SporTV

Real Noroeste-ES x Operário-PR – SporTV

20h

Rio Branco-AC x Vila Nova-GO – SporTV

20h30

Trem-AP x Paysandu-PA – SporTV

Grêmio Anápolis-GO x Juazeirense-BA – SporTV

21h

Costa Rica-MS x ABC-RN – SporTV

21h30

Portuguesa-RJ x CRB-AL – ESPN, Star+

Ferroviária-SP x Vasco – Premiere

Campeonato Carioca

19h

Volta Redonda x Resende – ElevenSports

