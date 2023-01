Será conhecido nesta quarta-feira, 25, o campeão da 53ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Palmeiras e América Mineiro entram em campo pela final da competição, às 15h30 (de Brasília), no estádio do Canindé, com transmissão pela Globo e pela Rede Vida, em TV aberta, e pelo canal fechado SporTV.

Atual campeão, o Verdão chega para o confronto depois de vencer o Goiás por 2 a 1 na semifinal, no Allianz Parque, com pouco mais de 24 000 torcedores presentes. Os gols foram marcados por Kevin e Nolasco, contra.

A equipe dirigida por Paulo Victor tem 100% de aproveitamento na competição até aqui. Nos mata-matas, já havia eliminado com goleada o Floresta-CE, nas quartas, o Mirassol, nas oitavas, o Juazeirense-BA, na terceira fase, e o Sampaio Corrêa-MA, na segunda fase.

Na fase de grupos, vitórias sobre o mesmo Juazeirense-BA, Rio Preto-SP e América-SP.

Um dos principais destaques individuais é o atacante Ruan Ribeiro, autor de oito gols e principal artilheiro da competição. Ele se tornou o maior artilheiro do clube em uma edição de Copinha.

Além dele, também brilham o atacante Kevin, líder em assistências, o meia Pedro Lima e o jovem atacante Estevão, de apenas 15 anos, comparado a Endrick pela precocidade. Ele carrega o apelido de “Messinho”.

O provável Palmeiras deve ir a campo com: Aranha; Edney, Henri, Talisca e David Kauã; Léo, Pedro Lima e David Kauã; Vitinho, Ruan Ribeiro e Kevin.

Também campeão uma única vez, em 1996, o Coelho surpreendeu o Santos em plena Vila Belmiro para chegar à final da competição após 27 anos.

Nas fases anteriores dos mata-matas, superou o Ituano, o Red Bull Bragantino, o Juazeirense-BA, o Sampaio Corrêa-MA. Na fase de grupos, obteve 100% de aproveitamento diante de Retrô-PE, Ponte Preta e Vocem-SP.

O principal destaque é o atacante Luan Campos, 20 anos, que marcou os três gols do América Mineiro na vitória sobre o Peixe no último domingo, 22. Na Copinha já são quatro gols e três assistências do camisa 7. O meia Matheus Henrique tem três assistências.

O provável América Mineiro deve ir a campo com: Cássio; Samuel, Jonathan, Júlio e Paulinho; Breno, Mateus Henrique e Theo; Luan Campos, Renato Marques e Adyson.

A final ocorrerá no Canindé, e não no Allianz Parque, como no ano passado, pelo fato de que a casa palmeirense será utilizada para um show da banda Backstreet Boys nos dias 27 e 28. A promotora do evento não liberou o jogo dois dias antes.