Palmeiras vence o São Paulo e fará final da Copinha contra o Santos

Está definida a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, 22, na Arena Barueni, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 e se classificou para a decisão da competição. O Verdão garantiu o resultado com gol de Giovani, logo aos quatro minutos de partida. O duelo foi quente e teve uma cena deplorável nos acréscimos: invasão de campo de dois torcedores tricolores e uma faca recolhida pela arbitragem no meio da confusão.

Com a classificação, o Palmeiras, que busca seu primeiro título na competição, encara o Santos na grande final, que acontece na terça-feira, 25. O Peixe eliminou o América-MG, na noite desta sexta-feira, ao vencer por 3 a 0. O horário e o local da decisão ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. A tendência é que o Allianz Parque seja o palco do clássico.

A partida começou com ritmo forte, principalmente pelo lado palmeirense, que imprimiu marcação alta na saída de bola do São Paulo. A estratégia funcionou, e foi assim que a equipe alviverde abriu o placar logo aos 4 minutos. Giovani desarmou Pablo na entrada da área e tocou na saída do goleiro para abrir o placar.

Depois do gol sofrido, o São Paulo até conseguiu construir boas jogadas. A melhor delas veio aos 12 minutos, quando Vitinho carimbou a trave. O Palmeiras tentava ampliar o placar nos contra-ataques, mas parava em boas defesas de Young.

No segundo tempo, o Tricolor voltou melhor, mas não conseguia transformar as oportunidades criadas em gol. Aos poucos, porém, o nervosismo ficou nítido e muitos erros técnicos dificultaram a reação. Aos 48, Talles Wander ainda carimbou a trave, desperdiçando a última oportunidade são-paulina. O palmeirense Endrick, de 15 anos, a grande sensação da competição, entrou apenas na segunda etapa e teve atuação apagada desta vez.

Quando o cronômetro marcava 50 minutos, houve uma invasão de dois torcedores do São Paulo, que tentaram agredir os jovens atletas do Palmeiras. Na confusão, uma faca foi encontrada pela arbitragem dentro de campo, e a partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. Ao final da partida, o ex-jogador Alex de Souza, ídolo do Palmeiras e atual técnico do São Paulo, lamentou o ocorrido.

“Vi com muita tristeza, acabei de falar sobre educação. São Paulo e Palmeiras vieram pra jogar futebol, fizeram um bom jogo cada um dentro da sua estratégia. São coisas que infelizmente, de fora, não conseguimos controlar. Por isso que é importante que quem está dentro de campo dê bons exemplos”

Classificado, o Palmeiras tem como melhor resultado os vices em 1970 e 2003. Do outro lado, o Santos já conquistou três títulos da competição, em 1984, 2013 e 2014.