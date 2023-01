Palmeiras vence o América no fim e conquista o bicampeonato da Copinha

O Palmeiras é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023. Após vencer o América Mineiro por 2 a 1, o Verdão levantou a taça do torneio pela segunda vez consecutiva. Os gols da glória foram marcados por Ruan Ribeiro e Patrick, aos 48 minutos do segundo tempo, de maneira dramática, enquanto o Coelho anotou com Renato Marques.

Em um palco tradicional do futebol nacional, o Canindé, a bola rolou para uma ampla maioria palmeirense na arquibancada. O jogo cercado de tensão, com a ansiedade aflorada, não demorou a ter uma movimentação importante. Aos nove minutos, o atacante palmeirense Vitinho recebeu em profundidade e finalizou na saída do goleiro Cássio, a bola saiu pelo lado da trave esquerda. A resposta americana, porém, não demorou e o camisa 10, Theo, teve a bola dominada dentro da área e desperdiçou a oportunidade.

O Verdão, empurrado pela torcida, não perdeu a chance de inaugurar o marcador da decisão. Aos 17 minutos da etapa inicial, uma boa troca de passes vertical terminou com Vitinho passando para Ruan Ribeiro só empurrar para as redes. O centroavante fez o seu nono gol no torneio, o que o transformou no maior artilheiro do Palmeiras na história da competição, empatado com Edmilson, que balançou a rede nove vezes em 2001, 2002 e 2003.

O domínio palmeirense, porém, não refletiu dentro de campo e o Coelho seguiu pressionando, até assustar mais dez minutos após sofrer o gol, em um belo chute de Adyson, que parou nas mãos do goleiro Aranha e depois no travessão. O camisa 11 seguiu atacando e, aos 37, sofreu pênalti de Léo, após um drible desconcertante. Renato Marques, o “homem-gol” do América, chegou a cobrar – e errar – sem autorização do árbitro Gustavo Holanda Souza, o que resultou em uma nova chance ao camisa nove, que converteu em sua segunda batida, deixando tudo igual no Canindé.

Os primeiros minutos após a volta do intervalo foram positivos para o time mineiro, que só não virou o jogo porque um impedimento foi anotado em jogada de Renato Marques. Após equilibrar as ações, o Verdão voltou a assustar com Kevin, aos 17 do segundo tempo, que finalizou de fora da área e acertou a trave. Instantes depois, Estevão, a joia palestrina de 15 anos, finalizou desequilibrado e perdeu chance clara. Já na reta final, aos 35 minutos, Gilberto cruzou para Vitinho, que de carrinho finalizou para fora.

Quando a arbitragem já havia sinalizado os acréscimos, uma bola rebatida na área após escanteio alviverde, Patrick cabeceou e colocou o Palmeiras na frente, aos 48 minutos do segundo tempo. O gol garantiu o bicampeonato do time paulista, que venceu o torneio também em 2022. Para premiar individualmente, a Federação Paulista de Futebol elegeu Kevin como o melhor jogador da competição.