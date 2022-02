Palmeiras tem uniforme vetado e Abel deve repetir titulares na decisão

O Palmeiras foi surpreendido nesta quinta-feira, 10, com um veto da Fifa ao uso de seu novo segundo uniforme, predominantemente branco, lançado pela Puma no último dia 2 de fevereiro. O artigo não poderá ser escolhido para a decisão do Mundial de Clubes diante do Chelsea acontecerá neste sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), no estádio Mohamed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Segundo a entidade, a proibição ao modelo se dá pela regra que não permite o uso de nenhum tipo de mensagem nos uniformes em competições que organiza. Na nova peça, em formato de listras horizontais, há os dizeres: “por um futuro mais verde”. O lema é repetido por inúmeras vezes na camisa.

Com isso, caso necessite atuar com o seu segundo uniforme, o clube paulista precisará seguir com o modelo antigo. A única adaptação será com relação ao número de patrocinadores já que entidade impõe o uso de um único anunciante, no caso a Crefisa.

Para a decisão, o técnico português Abel Ferreira indica que deve manter os 11 titulares que venceram o Al Ahly por 2 a 0 na última terça-feira, no estádio Al Nahyan: Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Na atividade desta quinta, no Zayed Sports City, ele contou com todos os jogadores à disposição, inclusive o terceiro goleiro da equipe, Vinicius Silvestre, recuperado após se recuperar de Covid-19. O jogador não foi inscrito na competição.

Abel trabalha com 29 atletas, sendo 23 deles inscritos (veja a lista completa). O time ainda realizará um último trabalho antes da aguardada decisão.

