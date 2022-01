Palmeiras se aproxima do líder Flamengo em atualização do Ranking PLACAR

A edição de janeiro de PLACAR, que homenageia os grandes campeões da temporada passada já está disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android e estará nas bancas e nas casas dos assinantes a partir da semana que vem. Além de belas fotos e dados das campanhas dos vencedores, o item de colecionador traz a atualização do ranking de clubes do futebol brasileiro, editado desde 1999.

Campeão Brasileiro depois de cinquenta anos, o Atlético-MG teve uma temporada brilhante com as conquistas da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro. Foi o time que mais pontuou no Ranking PLACAR de 2021, com 31 pontos. Com os três títulos, o Galo ganhou uma posição, ultrapassou o Vasco e foi para a nona colocação geral. Quem também subiu no ranking foi o Palmeiras, bicampeão da Libertadores. Com a conquista sul-americana, o Verdão somou mais 20 pontos, chegou a 430 e deixou o Corinthians, que há dois anos não pontua e parou nos 424, para trás.

Com o desempenho dos dois últimos anos, aliás, o Palmeiras saiu da quinta para a segunda colocação, superando os rivais do estado. Como ainda está na disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Verdão pode somar mais 25 pontos, chegar a 455 e encostar no líder Flamengo. O rubro-negro, que começou o ano ganhando dois títulos (Supercopa do Brasil e Carioca), foi para 474 pontos, seguindo como o clube com mais pontos nesses últimos três anos (88 pontos, contra 58 do Palmeiras e 35 do Atlético-MG).

No início da temporada de 2022, esses três times estarão envolvidos também em outras decisões, podendo ganhar mais alguns pontinhos. O Palmeiras, além do Mundial, terá a disputa da Recopa SulAmericana, que vale 7 pontos, contra o Athletico- PR (campeão da Copa Sul-Americana 2021). Já o Flamengo, como vice do Brasileirão, pegará o Atlético-MG na final da Supercopa do Brasil — que vale 3 pontos. Entre os dez primeiros colocados do ranking, outros que também pontuaram em 2021 foram o São Paulo, que encerrou um jejum de nove anos sem título no geral e ganhou o Paulistão após dezesseis anos, e o Grêmio, que foi tetracampeão gaúcho.

Um pouco mais atrás, destaque para o Athletico-PR, que com os 10 pontos da Copa Sul-Americana encostou no rival Coritiba. O Bahia, campeão da Copa do Nordeste, ganhou 4 pontos e se manteve na 12ª colocação, à frente do Botafogo, que somou 3 pontos em 2021 com a conquista da Série B. Já na lista dos campeões estaduais, tivemos quatro novos estreantes e que pontuaram pela primeira vez no ranking: Atlético de Alagoinhas, campeão baiano; Real Noroeste, campeão capixaba; Costa Rica, campeão mato-grossense-do-sul; e Globo, campeão potiguar.

Confira, abaixo, os quatro primeiros colocados do ranking (a lista completa está na edição de janeiro) e os critérios do Ranking: