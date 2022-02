Palmeiras repete time, Chelsea vai sem Jorginho; as escalações da final

Palmeiras e Chelsea já estão escalados para a final do Mundial de Clubes, que acontece neste sábado, 12, a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Pelo lado brasileiro, o técnico Abel Ferreira não fez mudanças em sua equipe e repetiu a escalação que iniciou a vitória sobre o Al Ahly, na semifinal.

Com isso, o Verdão vai a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Joaquín Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Dudu, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Rony

Já os ingleses chegam para a final com novidades no time titular. O técnico Thomas Tuchel, que se recuperou da covid-19 e desembarcou em Abu Dhabi só para dirigir o time na decisão, fez quatro mudanças. A principal ausência é a de Jorginho, que deu lugar a N’Golo Kanté no meio de campo.

O Chelsea vai para a final com: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rüdiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic e Hudson-Odoi; Mount, Havertz e Lukaku

Para avançar à final, o Palmeiras venceu o Al Ahly por 2 a 0. Já o Chelsea derrotou o Al Hilal por 1 a 0 na semifinal.