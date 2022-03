Palmeiras oficializa renovação de contrato de Abel Ferreira

Logo depois de garantir a vaga na final do Campeonato Paulista, neste sábado, 26, o Palmeiras oficializou a renovação do contrato de Abel Ferreira. O técnico português assinou novo vínculo válido até o fim de 2024.

O acordo estava assinado e o clube preparou o anúncio oficial que saiu em seguida à vitória sobre o Red Bull Bragantino, quando a equipe confirmou a vaga para a sua nona final desde a chegada de Abel Ferreira no clube.

No vídeo do anúncio da renovação, o treinador fez uma retrospectiva das últimas duas temporadas de trabalho no Palmeiras. No clube desde outubro de 2020, Abel Ferreira conquistou quatro títulos: Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2021).

Se cumprir integralmente o novo vínculo, o treinador fica no clube até o fim da gestão de Leila Pereira. A renovação era um desejo da presidente e do departamento de futebol, além da torcida, que já o vê como ídolo e um dos maiores treinadores da história do clube.

O sucesso no Palmeiras fez crescer o interesse de clubes europeus no trabalho de Abel Ferreira. Com isso, a renovação do contrato também é uma maneira de o clube se proteger da investida dessas equipes e também dar uma valorização salarial ao treinador.

“Se é para o bem de todos e felicidade geral da #FamíliaPalmeiras, digo ao povo que fico!” 🇵🇹👊#DiaDoFico #AvantiPalestra pic.twitter.com/CC0ZtyWXpp — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 26, 2022