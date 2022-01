Palmeiras lança nova camisa em homenagem aos 80 anos da Arrancada Heroica

O Palmeiras divulgou na manhã desta quarta-feira, 26, o uniforme para a temporada 2022. Confeccionada pela Puma, a camisa traz o desenho de folhas de palmeiras na parte da frente e foi desenvolvida para homenagear os 80 anos da Arrancada Heroica, um dos momentos mais marcantes da história do clube, que marcou o fim da era Palestra Itália e o começo da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Essa mudança de nomes ocorreu em 1942, enquanto a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo e o então presidente do Brasil na época, Getúlio Vargas, proibiu que instituições usassem nomes que fizessem alusão aos países do Eixo, ou seja, Alemanha, Itália e Japão.

Rebatizado, o Palmeiras logo conquistou o Campeonato Paulista daquele ano, contra o São Paulo, no estádio do Pacaembu, acontecimento que ficou conhecido como a “Arrancada Heroica” e foi um divisor de águas para o clube, como eles mesmos explicaram em suas redes sociais.

Segundo a divulgação oficial da Puma, a explicação para a estampa de folhas está em seu significado, que representa o renascimento do clube e o símbolo da vitória e da vida eterna. O design do novo uniforme conta também com a gola V e punhos em branco, seguindo o mesmo formato da primeira camisa utilizada como Palmeiras.

Em nota no site oficial do Palmeiras, a presidente do clube, Leila Pereira, disse que a camisa será usada pelos jogadores para disputar o Mundial de Clubes, em fevereiro. “Essa camisa retrata a história de glórias e é com ela que nós vamos buscar o bicampeonato mundial”, comentou.

A estreia do uniforme acontece na partida contra a Ponte Preta, pelo Paulistão, nesta quarta-feira, 26, no Allianz Parque, às 21h45 (de Brasília).

